哈里王子梅根苦於活在鎂光燈下　兒子出生或推動決心「引退」 (19:10)

哈里和兄長威廉王子童年開始，一舉一動備受公眾注目，在看過母親戴安娜王妃受狗仔隊纏擾後，哈里更是討厭傳媒追訪，力保私隱。他過去曾多次發表聲明，譴責小報的追訪行為，去年底他與梅根向《星期日郵報》採訪法律行動，控告該報刊登梅根的私人信件。（相關報道：梅根控《星期日郵報》非法公開致父親信件 哈里稱妻如戴妃受害）

梅根曾含淚透露王室生活難捱

英國獨立電視台（ITV）去年10月播出哈里與梅根的紀錄片訪問，片中梅根含淚透露，過去一年的王室生活難捱，受英國小報的侵擾，令她感到自己只是苦撐生存，而非在生活。哈里則沒有否認與兄長不和的傳聞，坦言與兄目前「走在不同的路」。

兒子阿奇未冠頭銜

CNN指出，兩人的兒子阿奇（Archie）去年出生，成為他們決心擺脫鎂光燈的新動力，二人未有為阿奇冠上官式頭銜，大概是希望他擁有較平凡和私人的生活。（圖輯：阿奇萌照逐張睇 首隨哈里梅根外訪）

美國作家及文化評論家肯德爾（Mikki Kendall）認為，哈里一直清楚表明他不想要王位、不想要頭銜，這些心態在梅根出現前早就存在，只是「直到現在他繼承王位的順位夠遠，才能脫身離開」。哈里目前是王位第6順位繼承人，其兄威廉每多一名子女，他的順位就往後退一位，他最高曾排在第3順位。

（BBC／CNN）

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