新冠肺炎｜北京病毒檢測59人呈陽性　管軼：冷鏈傳播可能性最大 (17:45)

北京近日再現新型冠狀病毒肺炎確診個案，北京市衛健委新聞發言人高小俊今日（15日）在疫情防控新聞發布會上表示，昨日一共為76,499人進行核酸檢測，當中59份結果呈陽性，包括留醫地壇醫院的27宗病例、21宗新增確診病例，以及11宗有待診斷的陽性結果。北京市委組織部部務委員徐穎就表示，北京市已進入非常時期，全市社區防控工作進入戰時狀態，全市120個社區（村）、近10萬名社區工作者投入抗疫。
為便利豐台區新發地農產品批發市場人員進行病毒檢測，北京市醫療保障局至今在市內16個區和經濟技術開發區，設置193個採樣點。
當局已完成檢測新發地市場人員及市場周邊的11個社區，涉及約1.2萬人，所有核酸檢測結果均為陰性。至於14天內出入新發地市場的人，則完成12,973份檢測，全部結果呈陰性。
現時豐台花鄉地區被列入疫情高風險地區，香港大學新發病毒性疾病學講座教授管軼表示，北京的新增病例肯定是從外地輸入，估計病毒由冷鏈傳播（即冷凍冷藏供應鏈）或由進入市場的人傳播。管軼說：「通過冷鏈傳播進來的可能性最大，歐美很多屠宰場都爆發了新冠疫情。」
（中新網/中國新聞周刊）
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