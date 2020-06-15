新冠肺炎｜北京病毒檢測59人呈陽性　管軼：冷鏈傳播可能性最大 (17:45)

為便利豐台區新發地農產品批發市場人員進行病毒檢測，北京市醫療保障局至今在市內16個區和經濟技術開發區，設置193個採樣點。

當局已完成檢測新發地市場人員及市場周邊的11個社區，涉及約1.2萬人，所有核酸檢測結果均為陰性。至於14天內出入新發地市場的人，則完成12,973份檢測，全部結果呈陰性。

現時豐台花鄉地區被列入疫情高風險地區，香港大學新發病毒性疾病學講座教授管軼表示，北京的新增病例肯定是從外地輸入，估計病毒由冷鏈傳播（即冷凍冷藏供應鏈）或由進入市場的人傳播。管軼說：「通過冷鏈傳播進來的可能性最大，歐美很多屠宰場都爆發了新冠疫情。」

（中新網/中國新聞周刊）

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