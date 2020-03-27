中央政治局：疫情防控重點「外防輸入、內防反彈」 (22:05)

3月25日，中共總書記習近平主持召開中央政治局常委會會議，聽取疫情防控工作和當前經濟形勢的匯報，研究當前疫情防控和經濟工作，決定將有關意見提請中央政治局會議審議。

中央政治局會議今日指出，經全國上下和民眾艱苦努力，疫情防控取得階段性重要成效，經濟社會秩序亦加快恢復，成績來之不易。境外疫情迅速蔓延，中國面對疫情輸入壓力持續加大。因應新形勢，將把重點放在外防輸入、內防反彈，保持國內疫情防控形勢持續向好。

會議強調，要繼續加強北京等其他重點地區防控，以及加強關心關愛境外中國公民，駐外使領館要做好領事保護、防護指導和物資保障，保護他們的生命安全和身體健康；並密切追蹤和分析全球疫情走勢，快速精準識別和管控風險源和風險點，加強口岸衛生檢疫，優化入境流程，落實入境人員集中隔離的要求，安排好生活服務和健康監測。

（中新社）

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