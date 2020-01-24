【武漢肺炎】250萬個假口罩流入湖北湖南市場　多人被捕 (20:47)

內地多地商場、藥店昨被揭發出現假冒的河南「飄安」單次使用口罩。長沙警方聯合當地市場監管部門，繼昨日破獲一宗銷售6萬多個假口罩的案件，刑事拘留4人後，今日再破獲兩宗銷售假口罩案件，分別涉及85萬個和106萬個假口罩，這些口罩在案發時已基本售完。長沙警方稱，檢獲的假口罩「質量差」，沒有經過正規消毒等程序，不能起到阻止病毒傳播的作用。

警方稱這批假口罩進貨價低至4分錢（人民幣，下同）一個，其生產地與「飄安」口罩生產商飄安集團同位於河南；在銷售過程中，有醫療器械銷售商參與作案，目前已有5人被捕。

湖北麻城警方則於昨日公布，根據相關證據和線索，拘捕涉嫌銷售偽劣口罩的劉姓藥店東主及葉姓銷售商。兩人涉於上月23日出資30萬元，購買59萬個假冒其他品牌的劣質口罩，以及5500個假冒「3M」口罩。該批口罩在一周內銷售一空，兩人共獲利近20萬元。

（澎湃新聞 / 新華社）

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