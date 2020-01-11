【台灣大選】雙帥對決蔣氏後人蔣萬安當選立委　吳怡農流淚謝票 (23:40)

【23:36】吳怡農在競選總部向支持者發表落選感言，不禁流下男兒淚。他表示因個人不夠努力、不夠好才會敗選，會再接再厲，從中學習。台下支持者則高喊要他選台北巿長，高呼「愛你」等表示支持。
【20:34】根據中央選舉委員會公布的最新票數，參選立委的國民黨候選人蔣萬安暫時得票104,227，他已自行宣布當選。民進黨候選人吳怡農得票93,139。
【16:03】今次台灣大選除了正副總統，還會選出113席立法委員，台北市第3選區中山、北松山區上演備受矚目的「雙帥對決」，由現任國民黨立委、蔣中正家族第四代成員蔣萬安，對上沒有選戰經驗但有亮麗個人資歷的民進黨候選人吳怡農。兩人均有「男神級」顏值及高學歷，不過這場立委戰背後，更是台灣傳統政治家族後代與新一代政治素人之戰。
現年41歲的蔣萬安是蔣中正曾孫、蔣孝嚴之子，之前一直跟隨母親姓章，2005年改姓蔣。他畢業於台灣國立政治大學外交學系及法律學系，在美國賓夕法尼亞大學攻讀法律博士、法學碩士，在加州擔任執業律師。他在2016年台北市第3選區立委選舉中，以近五成得票當選，翌年10月當選國民黨中央常委，外界看好他會在2022年出戰台北市長，為未來參選總統鋪路。
現年39歲的吳怡農在美國出生，耶魯大學經濟學系畢業，曾於高盛集團香港分公司任職，負責亞洲投資管理。2013年他放棄美國國籍，離開金融業，返回台灣服兵役。2017年吳怡農獲延攬至行政院任參議，後來到國家安全會議工作，去年宣布出戰立委。民進黨亦甚看重他，黨內要員賴清德、陳菊等都曾親自為吳怡農站台。中山、北松山區立委選舉尚有民眾黨代表何景榮參選。
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