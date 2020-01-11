【台灣大選】投票4時結束　中間選民稱香港反修例影響選擇 (15:53)

詹先生和弟弟一同前來投票，表示希望用選票維護台灣本土意識，強調自己一直以來具有政治傾向，並未受香港事件影響，但他身邊有中間派的朋友因此歸隊。詹弟亦表示一家人政見相同，不存在分歧。

下午票站內十分通暢，沒有出現排隊場面，學校操場仍有不少學生在做運動。選民都表示，和2018年「九合一」選舉時「排隊兩三小時」情況相比，今次投票十分順利；又稱上次「因為有公投綑綁」，議題很多。

明報記者 劉曉宇

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