【台灣大選】投票4時結束　中間選民稱香港反修例影響選擇 (15:53)

台灣大選投票下午4時結束。位於台北西門國小的投票站，下午3時許繼續有人前來投票。許小姐和男友一同到來投票，兩人都表示屬於「中間選民」，投票會考量施政及時事，譬如香港反修例亦會對選擇有影響。二人形容總統票「不會是這個，也不會是那個」，言下之意會投給宋楚瑜，稱就算投了等同廢票也沒關係，「因為另外兩個真的投不下去」。
詹先生和弟弟一同前來投票，表示希望用選票維護台灣本土意識，強調自己一直以來具有政治傾向，並未受香港事件影響，但他身邊有中間派的朋友因此歸隊。詹弟亦表示一家人政見相同，不存在分歧。
下午票站內十分通暢，沒有出現排隊場面，學校操場仍有不少學生在做運動。選民都表示，和2018年「九合一」選舉時「排隊兩三小時」情況相比，今次投票十分順利；又稱上次「因為有公投綑綁」，議題很多。
明報記者 劉曉宇
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