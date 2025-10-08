大簡掌烏茲別克 被指借國足邀請抬價

來年領軍首戰世盃決賽周

烏茲別克足總聲明介紹，現年52歲的簡拿華路4次代表意大利隊出戰世界盃及在2006年贏得冠軍，其豐富世盃經驗對將首次參加世盃決賽周的烏茲別克隊將是重要一環。「大簡」在記者會上稱：「十分感謝大家信任我。能夠來到這裏出任國家隊主帥，既是我莫大榮幸，同時是重大責任。我會盡己所能，為烏茲別克爭取佳績。」

內地傳媒認為，大簡曾在中超及沙特阿拉伯聯賽執教，熟悉亞洲足球情况，是他最終脫穎而出的主因。至於為烏軍首奪世盃決賽周參賽資格的功勳教練卡柏迪斯（Timur Kapadze），則會留任大簡的教練團一員。而大簡去年底曾執教克羅地亞勁旅薩格勒布戴拿模，但僅4個月至今年4月便被辭退。

世盃外亞洲區第4圈今晚開戰

此外，世界盃亞洲區外圍賽第4圈分組賽今晚揭開戰幔，佔主場之利的卡塔爾隊及沙特阿拉伯隊，將分途在A組迎戰阿曼隊及在B組面對印尼隊。