體育

克服傷勢炎熱天氣 祖高域上海大師賽苦勝闖8強

【明報專訊】ATP1000級別的上海網球大師賽昨日舉行16強，塞爾維亞籍「前一哥」祖高域在男單鏖戰約2小時41分鐘，終以盤數2：1擊退西班牙籍球手謝美梅拿，職業生涯第11次躋身上海大師賽8強。

成大師賽最年長8強球手

男單4號種子祖高域昨晚在16強面對年輕10歲的西班牙籍球手謝美梅拿展開激戰，這名塞爾維亞球星首盤勝6：3後，次盤遭遇對手反擊，以5：7被追平盤數，之後更一度倒地要接受醫療團隊治理。這名38歲老將面對上海濕度超過80%的悶熱天氣，多次要求暫停降溫，嚴重不適下仍力戰到底，最終在決勝盤兩度破發以6：2擊敗對手，苦戰約2小時41分鐘取得8強入場券，亦是他生涯第11次晉身上海大師賽8強，同時以38歲零133天之齡，打破費達拿38歲零60天的紀錄，成為歷來打入ATP大師賽8強最年長球手。祖高域今日將與比利時籍球手施索貝斯爭入4強。

大坂直美武漢賽首圈過關

另邊廂的WTA武漢網球公開賽，4屆大滿貫得主、日本網壇名將的前「世一」大坂直美昨在首圈要激戰3盤，最終以4：6、7：5及6：3，反勝前美網亞軍莉拉費蘭迪絲，亦是她今季第7次反勝，次圈將硬撼日前的中國網球公開賽亞軍、捷克籍球手露絲歌娃，至於擊敗後者成為中網女單冠軍的安森莫娃，則因傷退出武漢公開賽。

