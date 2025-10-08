UTS香港站抽籤出爐 8球手下周會師啟德 黃澤林再遇羅比夫

本月網球盛事連連，先是本月14至15日在啟德體藝館舉行UTS香港站，緊接本月25日起一連9日於維園網球主場舉行WTA香港網球公開賽。

黃澤林濟南挑戰賽晉次圈

UTS香港站有8名網壇球星參賽，首日先展開4場8強，翌日舉行名次賽、4強及決賽，賽事總獎金高達110萬美元（約856萬港元），包括冠軍獎金30.6萬美元（約238萬港元），賽果直接關係到球手能否晉級12月在倫敦舉行的UTS年終總決賽。大會昨抽籤公布分組，焦點落在21歲港將黃澤林再遇賽事2號種子、去年UTS奧斯陸站冠軍羅比夫，重演8月底美網第3圈32強戲碼。Coleman今屆美網寫下港將大滿貫公開賽年代男單最佳成績，最終激戰3小時10分鐘以盤數2：3僅負羅比夫。

而黃澤林昨晚在ATP濟南挑戰賽男單首圈，直落兩盤7：6（細分贏12：10）及6：2淘汰3號種子、現世界排名82位的塞爾維亞籍球手耶利，晉身次圈。

基茲奧斯馬查克因傷退出

曼拿連奴商竣程頂上參賽

此外，UTS大會宣布澳洲籍名將基茲奧斯及捷克籍球手馬查克均因傷退賽，由法籍名將曼拿連奴與國家隊20歲新星商竣程補上參賽，而基茲奧斯仍會如期訪港見球迷。曼拿連奴身在黃澤林及羅比夫所在的下半賽區，將鬥阿根廷籍的拉丁美洲一哥謝倫杜洛；至於日前在上海大師賽淘汰卡查諾夫、生涯首度擊敗世界排名前10球手的商竣程，將對捷克籍新星積及文錫。最後一場為賽事頭號種子、世界排名第7的澳洲一哥迪文亞大戰國家隊一哥張之臻。賽事尚餘小量門票於快達票、中旅社和Fliggy平台公開發售，票價由380元至1580元不等。