隔近3年再締147 卓林普西安賽挫吳安儀

【明報專訊】西安格蘭披治桌球賽昨展開，港隊「四眼Cue后」吳安儀與去年底取得香港居民身分的英籍「世一」卓林普，在首圈展開一場別開生面的「港人內訌」。卓林普在第5局相隔3年締造單棒滿分147度下，以局數5：2擊敗吳安儀，今午次圈面對威爾斯籍球手史堤芬斯。

這次是兩人在巡迴賽的首次交鋒。吳安儀首局打出單棒74度先拔頭籌，但卓林普隨即展現「一哥」本色，第2局打出單棒100度，第3、4局亦以接近「破百」的單棒91和94度勝出。他在第5局先乘吳安儀犯規進帳4分，繼而打出「147」清袋，以151：0贏下該局。這是卓林普繼2022年11月蘇格蘭公開賽後，職業生涯第9次完成單棒滿分壯舉。吳安儀第6局贏68：49力追，但第7局再以5：99告負。卓林普以局數5：2擊敗吳安儀，晉級次圈。

睽違近3年再打出147，卓林普賽後承認這盼望很悠長，「很多人都達成147，而且看起來很容易，感覺自己也是時候來一個。在中國打出147感覺特別，場內氣氛十分好」。他又認為，更多人擁有147紀錄，證明桌球賽事的整體水平有所提升，「所有人都開始以滿分為目標」。

此外，從次圈起步的另一名港隊球手王雨晨，昨與國手呂昊天激戰9局，雖在第3局曾打出單棒135度，但仍以局數4：5僅負，無緣第3圈。

