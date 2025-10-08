馬刺季前賽退龍獅 雲班耶馬久休復出 錄準雙雙數據

雲班耶馬今年2月底被診斷右肩深層靜脈血栓而提早收咧，經過近8個月這名21歲中鋒於昨仗復出即正選。主場出擊的馬刺開局迅速掌握比賽主導權，首節以34：22領先廣州龍獅12分，第2節進一步擴大差距，以74：45完半場。馬刺最終以119：88大勝31分，全隊共有5人得分雙位數，雲班耶馬則上陣16分鐘貢獻9分、10個籃板、7次助攻及3次封阻。他賽後說：「我們還沒有在這場高風險比賽中感受到真實性，但是感覺很棒。」

廣州龍獅開季前簽下6名NBA前球員作為臨時外援，包括今仗攻入全場最高分22分的中鋒卡明斯基，以及取得20分的奧拉迪普。內地球員最高分為今夏透過交易回歸的陳國豪，獲得14分。

狀元法拉格獨行俠處子戰取10分

另邊廂，達拉斯獨行俠在今屆新秀狀元法拉格首次登場，上陣14分鐘已取得10分、6個籃板及3次助攻的不錯數據，面對基傑奧斯阿歷山大等主將缺陣的上屆總冠軍奧克拉荷馬雷霆，球隊半場已領先多達26分，最終在主場以106：89獲勝。法拉格賽後對自己首戰發揮尚且滿意，「防守要我做什麼就做什麼，保持簡單。傳球也好，投籃也好，做出正確的選擇」。獨行俠主教練傑特亦高度評價這名18歲美籍前鋒，「無論防守、組織進攻以及得分，他真的非常非常出色」。

籃網太陽抵澳門備戰中國賽

至於NBA中國賽將於周五及下周日在澳門威尼斯人綜藝館展開，由布魯克林籃網與鳳凰城太陽兩度交手，兩隊昨晚已飛抵澳門。