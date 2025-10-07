體壇快訊：渣馬12萬人報名再創新高

滿貫大破永倫闖銀牌決賽

滿貫前晚在灣仔修頓室內場舉行的香港男子籃球高級組銀牌賽勝方組決賽，藉外援威廉斯交出「雙雙」50分及15個籃板下，以94：57大勝衛冕之師永倫晉身總決賽。永倫落敗後則在下周二晚轉戰負方組決賽對同日以98：67反勝晉龍的香港東方。

摩連奴領賓菲加倒戈波圖言和

葡萄牙籍名帥摩連奴昨率領賓菲加在葡超首次倒戈作客波圖，兩隊終悶和0：0各得1分，但中止後者今季各賽事九連勝走勢首次失分。這名62歲教頭曾於2004年帶領波圖勇奪歐聯冠軍，但賽事期間被舊會球迷投擲打火機及水瓶等雜物，雙方球迷也有爆發衝突。

梅拿傳射領溫哥華取聖

溫哥華白帽日前達成加拿大冠軍盃四連霸後，昨在美職憑球星湯馬士梅拿傳射居功，主場4：1大勝聖荷西地震，這名36歲德國前國腳今夏加盟後上陣7場入6球，球隊踢少一場下追平西岸榜首聖地亞哥FC同得60分，若餘下兩場常規賽皆勝將成西岸冠軍。

法國世青盃16強撼日本

在智利舉行的世青盃（U20世界盃）昨完成分組賽，法國隊在E組以6：0大勝新喀里多尼亞隊，但在同組南非隊2：1挫美國隊後，3隊同得6分下得失球較遜，以最佳第3名出線後16強將惡鬥3戰全勝的A組首名日本隊。E組首名的美國隊對D組次名意大利隊，E組次名的南非隊則對F組首名哥倫比亞隊。