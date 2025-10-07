明報新聞網
體育

海倫6仗入4球 拿玻里反勝登榜首

【明報專訊】意甲衛冕之師拿玻里昨晨聯賽半場落後下，換邊後仍憑森保安古沙和海倫各入一球，主場2：1反勝熱拿亞，重返榜首；AC米蘭則在基斯甸普列錫射失12碼，作客0：0悶和祖雲達斯後讓出龍頭位置。

拿玻里此戰33分鐘被客軍18歲小將艾卡托後腳埋門攻破，但全場控制戰局下，57分鐘先由中場森保安古沙頭槌頂入扳平；上周中歐聯鬥士砵亭建功的曼聯借將前鋒海倫，在75分鐘乘安古沙射門被撲出後近門補中，協助拿玻里反勝2：1，賽後憑較佳得失球差壓過同為6戰15分的羅馬，登上榜首。

海倫來到拿玻里後，各賽事上陣6仗入4球。對於暫離曼徹斯特後如獲新生，他賽後平淡的說：「我認為自己沒有太大變化，只是在做好自己的工作。每天都努力做到最好，為球隊作出貢獻。」拿玻里主帥干地則強調海倫只是22歲，還有很大成長空間，「他有潛力成為一名出色前鋒，並正在證明這一點」。

普列錫射失12碼 米蘭悶和祖雲

至於原排榜首的AC米蘭，昨有主帥艾歷尼和中場拉比奧特雙雙倒戈祖雲達斯。「紅黑軍團」52分鐘靠40歲老將莫迪歷妙傳，造就前鋒辛迪亞高基文尼斯禁區內博得祖雲守將萊特基利犯規，但鋒將普列錫主射12碼一飛冲天。兩軍最終互無紀錄，AC米蘭6戰13分跌至第3位，祖雲達斯3勝3和保持不敗，6戰12分排第5位。

