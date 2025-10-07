夏蘭特再建功助曼城小勝 哥迪奧拿創英超最快250勝紀錄

昨仗開賽僅9分鐘，夏蘭特接應長傳再擺脫兩名敵衛勁射破網，攻入他今季英超第9球。曼城中場洛迪卡斯簡迪在22分鐘因傷退下火線。藍月最終保持一球勝局完場，兼打破賓福特今季主場不敗身，賽後7戰13分升上第5位，落後榜首阿仙奴3分。

夏蘭特連同在挪威隊已連續9場有入球兼合轟16球，創職業生涯最長連續入球紀錄。這名25歲射手賽後認為目前心理與身體狀態均屬加盟曼城4季以來最好，透露與去年12月出生的兒子有關，「我從未感覺得比現在更好，關鍵在體能和精神上都做好準備。有了孩子讓我表現變得更好，比賽以外時我得以更加抽離足球」。

洛迪再傷出 退出西班牙大軍

至於上季因膝部十字韌帶撕裂長唞8個月的洛迪，賽後親證這次腿筋傷勢問題不大，但因而要退出西班牙隊，無緣本月中世界盃歐洲區外圍賽主場對格魯吉亞及保加利亞隊。哥迪奧拿證實這名29歲防中將要缺陣2至3周。

哥迪奧拿則以領軍349場，成為英超歷來最快為單一球隊贏得250場勝仗的領隊，比費格遜的404場及雲格的423場少超過50場。哥帥笑言會邀請這兩名傳奇教頭一同晚餐慶祝。另外，英格蘭足總昨宣布車路士右閘列斯占士因傷退隊，補選首召曼城20歲小將尼高奧萊利入英格蘭隊大軍。