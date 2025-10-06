體壇快訊：鄭鐵男符妤名康文署花劍賽稱王封后

鍾沛榮MMA賽主場TKO取勝

MMA綜合格鬥盛會-LIONROCK CHAMPIONSHIP前晚於香港瑰麗酒店宴會大禮堂上演，其中港隊代表鍾沛榮在男子61.2kg雛量級面對日本隊選手植木新，結果在首回合戰至4分28秒時以技術性擊倒（T.K.O.）力挫對方取勝。

北區輕取港會列港超季席

港超昨演獨腳戲，高力北區作客香港足球會足球場面對港會，憑巴甲球會富明尼斯借將前鋒格蘭特於40分鐘先開紀錄領先半場後，再於末段由卡迪於85分鐘射入12碼，加上艾路保利達在補時5分鐘再下一城，終以3：0取勝，賽後4戰得9分暫居季席；港會則4戰全敗敬陪末席。

巴西世青盃小組出局寫歷屆最差

世青盃（U20世界盃）昨演分組賽末輪，C組的西班牙隊以1：0小勝巴西隊後，3戰得4分以最佳第3名之一驚險出線，反觀巴西則3戰得1分排包尾出局，亦是「森巴兵團」歷屆出席決賽周以來最差成績。同組的摩洛哥隊雖以0：1不敵墨西哥隊，但仍無阻以首名晉級16強，墨軍則以次名出線。D組方面，阿根廷隊昨以1球小勝意大利隊後，分別以首、次名姿態出線。

安森莫娃中國網賽首封后

WTA中國網球公開賽昨煞科，3號種子的美籍好手安森莫娃在女單決賽以6：0、2：6、6：2，盤數2：1擊敗26號種子的捷克籍球手露絲歌娃，首奪此項千分級世巡賽冠軍。至於同屬千分級的ATP上海大師賽，4號種子的塞爾維亞籍名將祖高域在男單32強以盤數2：1反勝德籍球手漢夫曼過關；5號種子的美籍星將費利斯則以直落兩盤不敵法籍球手佩利卡特下馬，無緣16強。

安治邦尼傳射居功領國米大勝

國際米蘭昨晨於意甲憑21歲法籍新星前鋒安治邦尼攻入1球兼交出3次助攻，領銜在主場以4：1大勝克雷莫納，各賽事五連勝之餘，在聯賽榜亦以6戰得12分續居前列位置。至於羅馬昨晚作客以2：1反克費倫天拿，聯賽三連勝。