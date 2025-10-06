明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：鄭鐵男符妤名康文署花劍賽稱王封后

【明報專訊】康文署公開劍擊錦標賽昨於香港公園體育館落幕，港將鄭鐵男在男子花劍過關斬將，並在決賽以15：14險勝何承謙稱王。港隊女將符妤名則在女花決賽以15：12擊退梁殷僑，順利封后。陳樂熹、薛雅齊分獲佩劍男、女子組冠軍。

鍾沛榮MMA賽主場TKO取勝

MMA綜合格鬥盛會-LIONROCK CHAMPIONSHIP前晚於香港瑰麗酒店宴會大禮堂上演，其中港隊代表鍾沛榮在男子61.2kg雛量級面對日本隊選手植木新，結果在首回合戰至4分28秒時以技術性擊倒（T.K.O.）力挫對方取勝。

北區輕取港會列港超季席

港超昨演獨腳戲，高力北區作客香港足球會足球場面對港會，憑巴甲球會富明尼斯借將前鋒格蘭特於40分鐘先開紀錄領先半場後，再於末段由卡迪於85分鐘射入12碼，加上艾路保利達在補時5分鐘再下一城，終以3：0取勝，賽後4戰得9分暫居季席；港會則4戰全敗敬陪末席。

巴西世青盃小組出局寫歷屆最差

世青盃（U20世界盃）昨演分組賽末輪，C組的西班牙隊以1：0小勝巴西隊後，3戰得4分以最佳第3名之一驚險出線，反觀巴西則3戰得1分排包尾出局，亦是「森巴兵團」歷屆出席決賽周以來最差成績。同組的摩洛哥隊雖以0：1不敵墨西哥隊，但仍無阻以首名晉級16強，墨軍則以次名出線。D組方面，阿根廷隊昨以1球小勝意大利隊後，分別以首、次名姿態出線。

安森莫娃中國網賽首封后

WTA中國網球公開賽昨煞科，3號種子的美籍好手安森莫娃在女單決賽以6：0、2：6、6：2，盤數2：1擊敗26號種子的捷克籍球手露絲歌娃，首奪此項千分級世巡賽冠軍。至於同屬千分級的ATP上海大師賽，4號種子的塞爾維亞籍名將祖高域在男單32強以盤數2：1反勝德籍球手漢夫曼過關；5號種子的美籍星將費利斯則以直落兩盤不敵法籍球手佩利卡特下馬，無緣16強。

安治邦尼傳射居功領國米大勝

國際米蘭昨晨於意甲憑21歲法籍新星前鋒安治邦尼攻入1球兼交出3次助攻，領銜在主場以4：1大勝克雷莫納，各賽事五連勝之餘，在聯賽榜亦以6戰得12分續居前列位置。至於羅馬昨晚作客以2：1反克費倫天拿，聯賽三連勝。

上 / 下一篇新聞