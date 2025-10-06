明報新聞網
體育

拜仁輕取法福聯賽6戰全勝 卡尼傷出證無礙

【明報專訊】衛冕之師拜仁慕尼黑昨晨於德甲聯賽憑路易斯迪亞斯梅開二度兼助攻予狀態火熱的射手哈利卡尼建功，作客以3：1擊敗上屆季軍法蘭克福，開季各賽事10戰全勝，在聯賽榜亦以6戰全勝18分穩居榜首。惟是役末段卡尼一度因傷退下火線，賽後他證實並無大礙，並將如期向英格蘭隊報到備戰世界盃外圍賽。

迪亞斯首「起孖」兼助攻

今季戰無不勝的拜仁慕尼黑昨於德甲面對前列分子的法蘭克福未受考驗，開賽首攻勢便由今夏由利物浦來投的翼鋒路易斯迪亞斯於15秒便接應隊友基拿比的右路橫傳近門射入打開紀錄。及至27分鐘，狀態大勇的哈利卡尼接應迪亞斯的短傳後遠射得手拉開比數，亦是這名32歲英格蘭國腳今季各賽事上陣10場的第18個入球。全場控制形勢的拜仁戰至84分鐘再由迪亞斯「埋齋」，個人首於新東家梅開二度，終領銜作客以3：0輕取法蘭克福，賽後在德甲6戰全勝得18分續穩居榜首，拉開同日交手言和齊失分的次、季席球隊多蒙特及RB萊比錫4及5分。

不過是役卡尼戰至85分鐘右足踝疑受傷而退下火線，賽後他則向外界「派定心丸」，證實傷患並無大礙，「只需休養數日便可」，並表明將會向英軍報到備戰本周五友賽威爾斯隊及下周三在世界盃外圍賽作客拉脫維亞隊。

