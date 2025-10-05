明報新聞網
體育

體壇快訊：港足球衣周六再開賣

【明報專訊】足總昨宣布港足主場球衣將於本周六在4間Nike指定店舖再次售賣，並在同日早上於啟德零售館Nike店舖首次發售港足外套。重返港足決選的梅州客家右閘茹子楠昨在中超遠射破網，助球隊主場1：0小勝青島海牛；另一大港腳李小恆後備入替2分鐘頭槌建功，助山東泰山主場1：1逼和雲南玉昆。

九龍城破流浪不敗身兼響勝鼓

港超榜首標準流浪昨在3號風球下於青衣運動場作賽，縱有前鋒伊巴謙半場笠射先開紀錄，但被九龍城前鋒卡朗梅開二度及倒戈的雷仙奴奠勝，反負2：3被打破聯賽不敗身，後者取今季聯賽首勝。暫列第3的高力北區今午4時30分作客對榜尾港會；而東區昨於香港聯賽盃首圈4：1反勝冠忠南區，晉身下周日8強鬥九龍城。

東方男籃銀牌險勝南華

香港東方前晚在男子籃球高級組銀牌負方賽，憑新星楊博文取得32分和15個籃板「雙雙」，並在最後8.9秒射入反超前的關鍵兩分，以77：75險勝南華。東方今晚7時將在修頓場館對陣晉龍，力爭延續「復活之路」。同晚8時40分將會上演永倫鬥滿貫的勝方賽。

黃祉謙馮靖晞PSA挑戰盃摘冠

一連5日的九龍木球會PSA挑戰盃日前在九龍木球會結束，港隊由兩名頭號種子球手黃祉謙與馮靖晞包辦男、女子組冠軍。黃祉謙在男子組決賽直落局數3：0擊敗2號種子的港隊隊友鍾逸朗稱王；馮靖晞於女子組決賽則局數3：1力挫2號種子的埃及隊球手Jana Swaify封后。

向鵬中國大滿貫挫卡杜朗奴晉4強

國家隊22歲小將向鵬昨在北京舉行的WTT中國乒乓大滿貫男單8強，以局數4：3力克來自巴西的應屆世界盃冠軍球手卡杜朗奴，今與隊友王楚欽爭入決賽。王楚欽昨伙拍林詩棟出戰男雙決賽，直落局數3：0擊敗另一對國家隊組合陳俊菘／周啟豪封王。

艾歷尼率米蘭倒戈鬥祖雲

AC米蘭明晨意甲作客祖雲達斯合演前列大戰，「紅黑軍團」自首輪落敗後已取各項賽事五連勝，包括上仗2：1打破拿玻里的不敗身，主帥艾歷尼接掌後將首次面對曾執教8年的「斑馬兵團」，還有中場拉比奧特倒戈，祖雲達斯則連同歐聯近况已四連和。另據報意大利名宿簡拿華路將執教烏茲別克隊。

湖人季前賽頭擊負太陽

洛杉磯湖人昨在兩名主力勒邦占士和盧卡當錫雙雙避戰下，在加州棕櫚沙漠上演的NBA季前賽以81：103不敵有戴雲布克卡攻入全場最高24分的鳳凰城太陽。占士兒子布朗尼此戰為湖人上陣24分鐘，12投僅1中進帳8分，但湖人主帥JJ列迪克仍讚看見對方進步。

