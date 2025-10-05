明報新聞網
體育

祖高域勝出「最年長對決」 上海大師賽晉第3圈

【明報專訊】38歲塞爾維亞籍「前一哥」祖高域前晚在ATP1000級別上海網球大師賽復出，在男單次圈與37歲克羅地亞籍球手施歷合演「最年長對決」，結果直落兩盤勝出過關。

祖高域自5月日內瓦公開賽後，只曾出戰法國公開賽、溫布頓錦標賽和美國公開賽3項大滿貫賽事。4號種子的他首圈輪空，次圈與施歷以合計年齡75歲139日，寫下ATP千分賽最高齡對戰紀錄。兩人首盤勢均力敵戰至決勝局，祖高域贏細分7：2成功「搶七」。祖高域次盤第3局破發，終再贏局數6：4、直落兩盤淘汰對手。他今晚將在第3圈，面對從外圍賽晉級的德籍球手漢夫曼。至於昨晚登場的意籍次號種子史拿，以直落兩盤6：3、6：3擊敗德籍的艾特馬亞。

祖高域賽後強調此戰贏得艱辛，「我很享受，但同時在場上吃了不少苦頭。對手首盤表現明顯在我之上，令我毫無喘息空間。幸好我憑藉良好的發球，成功擺脫困境」。他賽後本打算展示中文能力，向大會鏡頭簽上內地譯名德約科維奇的「德」字，但疑因筆畫太複雜執筆忘字，最終成品變成「四不像」。

鄭欽文缺態棄戰武漢公開賽

此外，國家隊女將鄭欽文7月溫網因手肘傷勢開刀，至日前中國公開賽才復出；但她前晚透露因身體還未恢復最佳狀態，經諮詢醫生和與團隊商量後，決定退出即將展開的武漢公開賽。

