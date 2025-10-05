明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

熱刺撕列返勝軌 古達斯開齋兼獻助攻

【明報專訊】兩名25歲加納國腳今輪英超齊發威。熱刺在昨晚英超頭場憑前鋒古達斯開齋兼傳射居功，作客2：1擊敗升班馬列斯聯，重返勝軌結束聯賽兩場不勝；般尼茅夫則有季初大勇的翼鋒安東尼施美安梅開二度兼貢獻助攻，主場3：1反勝富咸，於聯賽連續6場不敗。

熱刺上周中歐聯作客僅2：2逼和挪威球隊波杜基林特，在各賽事兩連和，昨仗於23分鐘由馬菲斯泰爾接應古達斯傳送勁射破網，領先1：0。主場出擊的列斯聯於34分鐘由瑞士籍前鋒諾亞奧卡科門前補射扳平，入球前曾有個由球迷丟入場的沙灘球滾近龍門，不過未有影響攻門。雙方半場踢成1：1，古達斯於57分鐘右路前場逼搶成功，搶得皮球後切入中路起腳得手，取得其今夏加盟熱刺後上陣第10場的首個入球，終勝2：1。

施美安兩射一傳領般茅挫富咸

般尼茅夫則憑安東尼施美安在尾段梅開二度兼貢獻一次助攻，主場3：1反勝富咸，與熱刺同樣7戰14分。施美安今季英超上陣7場入6球及交出3次助攻，共參與9球與曼城射手艾寧夏蘭特看齊。

沙雲奴續約曼城至2031年

另外，曼城今晚作客賓福特賽前，宣布與21歲巴西隊翼鋒沙雲奴續約至2031年6月，他今季為「藍月」上陣6場入1球。曼徹斯特一間猶太教堂日前發生恐怖襲擊案造成3死3傷，兩支曼市球隊曼聯及曼城的男、女子隊，球員於今輪賽事將會戴上黑色臂章及賽前默哀一分鐘悼念死傷者。曼城對手賓福特則在青年軍賽事，悼念日前因腸癌離世的39歲青訓學院門將基斯杜化藍斯。

上 / 下一篇新聞