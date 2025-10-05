明報新聞網
體育

重劍師徒康文署賽掄元 吳浩天再破「二奶命」 黎曉瞳摘成年組初冠

【明報專訊】一連兩日的康文署劍擊公開賽昨於香港公園體育館揭幕，首個比賽日先舉行重劍項目，最終由港隊師徒組合的吳浩天與黎曉瞳，分別在男、女子組稱王封后，後者稱能夠同場奪冠感覺夢幻。

本地排名第3的吳浩天在分組賽全勝姿態首名晉身淘汰賽，之後由64強一路過關斬將，4強淘汰袁諾文後，決賽面對本地排名第2的港隊隊友方凱申，後者於另一場4強以15：14險勝本地排名第1的何瑋桁。最終吳浩天以15：10在男子組封王。

身兼運動員與教練的吳浩天，奪冠後未及換衫即走向女子組決賽教練席，指導其徒弟黎曉瞳，後者本地排名第8，決賽面對上屆冠軍陳渭泠未有懼色，較早建立領先優勢下終以15：10封后，是她晉身成年組以來首個冠軍。

吳浩天賽後受訪時對兩師徒同場奪冠感興奮，坦言起初在切換兩個角色頗具挑戰，但與學生交流反成他紓緩比賽壓力的方式，「我經常被人笑我『二奶命』，可能是港隊拿最多第二的人、冠軍很少，今年拿兩次冠軍算是開心的事」。

新教練嚴訓備戰 吳浩天劍指全運獎牌

黎曉瞳歎與恩師同場奪獎夢幻

粵港澳全運會劍擊項目將於下月15至20日在啟德體藝館舉行，吳浩天透露港隊正積極備戰，法籍新教練Gauthier Grumier已制定嚴格訓練計劃，「復操時不讓我們打劍，直接踩兩星期單車做體能訓練，之後前往日本集訓」。他稱目標直指個人賽及團體賽獎牌，渴望在主場觀眾支持下享受比賽，「到時一定是熱鬧到爆炸，我很期待氣氛」。

至於今年首闖決賽即奪冠的黎曉瞳賽後則難掩激動，「我有點百感交集，因為前陣子處於低潮，一年都沒有拿過獎，有點想放棄，但這次證明我可以做到」。她稱過去因懼怕他人眼光屢陷低潮，幸得吳浩天的悉心指導與鼓勵，成功調整心態和策略，「他常跟我講『不要理會成績沒有結果，不要在乎別人怎樣看』，我今（昨）天很相信自己，第一次把他教我的技術在比賽中做到出來，能和他一起奪冠很夢幻很開心」。

男、女子花劍及佩劍項目今續戰，男花港隊成員梁千雨、吳諾弘及李逸朗等將分途出戰，「世一」蔡俊彥與張家朗則未有參賽。

