明年二度退休 「壁球元老」擬周遊列國參賽

現年64歲的楊德強2022年10月底卸任體育專員，當時適逢新冠疫情過去，他希望休息及到海外探親，決定退休，「我當時都做了差不多7年體育專員，想有時間休息，而且疫情幾年好少見到在海外工作的兩名兒子」，後來獲邀領導籌辦全運會香港賽區，於2023年10月重返政府。

欲與舊友重組手球隊 戰2027世壯運

楊德強是超過30年球齡的壁球愛好者，現平均每周打3次，包括代表港會壁球隊打業餘聯賽，並取得一些獎牌。「我30歲開始打壁球，年輕時踢過足總業餘比賽，又打過手球，之後因工作關係，很多隊制比賽都未必參與到，後來因緣際遇有老友帶我去打壁球，我覺得這運動非常好，一來不受天氣影響，二來只需一兩人就可練波，於是開始參加比賽，我現時仍跑得，可能都與當年轉打壁球有些關係。」

他透露之前退休那一年除了踢「衛生波」和打高球，還在香港和海外共打了5項壁球元老賽。明年3月約滿後，他說會再次「跟着賽事去旅遊」，已計劃到澳洲等地參加壁球元老賽，還考慮跟數十年前的手球隊友重新組隊，參加2027年在日本關西舉行的世壯運手球賽，「我去打波，同時與太太旅遊和探望兒子，就是這樣的生活」。

（邁向十五全運 倒數36天）