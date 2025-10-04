8賽項賣1/4票 「花劍雙雄」出賽日售罄

楊德強透露，全運香港賽區除了劍擊，籃球男子U22決賽、沙灘排球決賽和四強門票亦受歡迎。他補充，雖然劍擊個別比賽日門票已在網上售罄，但在中旅社仍有小量門票發售，「全運官方票務網站可以一個平台買到3個賽區門票，而且現在港人北上或去澳門的交通都很方便」。他說，認購門票的大客戶包括香港賽區唯一合作伙伴香港賽馬會，會購買一部分門票分發給社區、學生和弱勢社群入場。

籌備傳火炬 料百店售紀念品

楊說本月踏入全運工作最後衝刺階段，除了正籌備火炬傳遞活動，預計全運會11月9日開幕時，全港將有100間零售店出售吉祥物等紀念品，包括比賽場館及入境處等政府大樓都有店舖銷售。他說，酒店及交通安排已完成招標，全運將使用7至8間酒店，分別給運動員、傳媒、賽事及代表團職員分開入住，「酒店會分樓層及功能房，有運動員專用的用餐區、健身和開會專用的地方等。交通往返比賽和訓練場地，以至運動員來港在機場接送到酒店，都已選定用哪間公司，然後安排人手和規劃路線」。

（邁向十五全運 倒數36天）