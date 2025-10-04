體壇快訊：港足迎孟加拉門票售罄

卡域克參戰雙紅名宿賽

「雙紅會：謝拉特、里奧費迪南邀請賽」於本月18日下午5時在啟德主場館舉行，主辦方昨宣布曼聯名宿中場卡域克將加入紅魔球星隊，並確認效力過雙紅兩隊的奧雲，將代表利物浦傳奇球星隊出戰。主辦方亦落實一眾「紅魔」及「紅軍」名宿本月16日到沙田新城市廣場的羅馬圓形獻技場出席記者會。

紐約人季前賽首戰挫76人

新季NBA常規賽於本月22日開鑼，上屆闖東岸決賽的紐約人在新帥米克布朗首領軍下，昨於阿布扎比與費城76人先演季前賽，雖有後衛祖殊赫特次節受傷兼吞技術犯規被逐，但無阻贏99：84。兩隊今晚11時於同場地再交手。

王孫配主場大滿貫混雙奪冠

WTT中國乒乓球大滿貫昨演混雙決賽，國家隊星級組合「王孫配」王楚欽／孫穎莎終在主場以直落3局11：8、11：9、11：9擊敗隊友黃友政／陳熠奪冠。至於法國隊星將菲歷斯列布倫則在男單8強以局數4：2擊敗國手陳俊菘，將與國家隊「世二」林詩棟爭入決賽。

偉邦女籃銀牌險勝七喜

香港女子籃球高級組銀牌賽前晚在沙田源禾路體育館上演兩場負方賽事，其中前屆冠軍偉邦在頭場藉包括攻入全隊最高16分的黃靖浠等共正選4人得分上雙下，以65：63險勝七喜，下周四晚將與福建爭晉級，後者在尾場憑隊長任栩燕獨取18分，助球隊以60：55淘汰東方。

彭古拉中國網球公開賽闖4強

日前在中國網球公開賽女單16強淘汰波蘭籍「世二」星將施維雅達的美籍艾瑪娜華露，昨雖在8強與同胞彭古拉的「美國打吡」以「搶七」先贏一盤，但其後被對手連取6：2、6：1下以盤數1：2反負，彭古拉今將面對自從2009年WTA千分級賽制推出以來晉級4強的最年輕捷克籍球手露絲歌娃。

前劍擊港將張小倫任企劃評審助青年追夢

前奧運劍擊港隊代表張小倫出席元氣壽司「未來 GO！」企劃啟動禮及將擔任評審。退役後的開設劍擊學校的張小倫表示，會身教帶領青年一同參與不同賽事及交流活動，盼望他們在比賽學習輸贏及面對失敗時如何解決，並跟學員共同設定目標，從中看見進步及有突破機會。而企劃公開招募年齡6至24歲的本地年輕一代，選中將獲資金贊助、人際網絡及專業指導等支援實現夢想。