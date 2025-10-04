紅軍征殘陣車路士誓止頹 史諾肯定麾下努力 艾利臣養傷至下月

紅軍繼上輪聯賽作客以1：2遭水晶宮絕殺後，周三歐聯次輪作客再以一球不敵土超加拉塔沙雷，為9個月來首次連敗，賽前傳出巴西隊門將艾利臣比加因腿筋受傷，預計缺陣至下月國際賽期後，令原本已不穩的防線雪上加霜。對於球隊近期陷入低潮，史諾賽前表示球員已全力以赴，「我看到的是一支為了取勝，從第一秒到最後一秒都拼盡全力的球隊」。

聯賽兩連敗的車路士亦面臨陣容危機，主將高爾彭馬因傷缺陣及中堅杜利奧查洛巴亦因直紅停賽，球隊共有至少7名球員無法上陣。主帥馬利斯卡賽前卻對年輕球員充滿信心道：「我確實信任年輕球員，不僅是我們簽下的，還包括來自青訓的。」他又特別提到從新特蘭提前召回的小將馬克基奧，「這周他的狀態比剛歸隊時好得多，我肯定他會獲得上場機會」。

北倫敦雙雄阿仙奴及熱刺今晚分途出擊，「兵工廠」主場迎戰由葡籍新帥紐奴領軍的韋斯咸；賽前有烏拉圭國腳中場賓坦古亞續長約的熱刺則作客「升班馬」列斯聯。至於據報傳出領隊魯賓艾摩廉帥位受壓的曼聯，將在主場對另一「升班馬」新特蘭。

英格蘭點兵沙卡獲重召 比寧咸落選

另外，英格蘭隊昨公布大軍名單，備戰本月中友賽威爾士隊及世界盃外圍賽作客拉脫維亞隊，其中傷癒的阿仙奴翼鋒布卡約沙卡獲重召；惟曼城鋒將菲爾科頓、愛華頓借將基亞利殊及日前首奪上季英格蘭年度最佳球員的皇家馬德里中場祖迪比寧咸，皆無緣入選。