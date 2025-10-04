港明年7月首辦劍擊世界賽 張家朗期待與衛冕蔡俊彥主場爭冠

對於主場出戰世界賽，前世界一哥的張家朗坦言：「在比賽中有親戚、朋友和香港市民的支持，能聽到滿場廣東話打氣聲」。28歲的張家朗目前只差世界賽金牌便可完成劍擊界的「大滿貫」壯舉，但他抱持平常心說：「現在每一場比賽對我來說都是一種獎勵，始終年紀漸長，心態有所轉變。」他亦提到與榮登新「世一」蔡俊彥主場爭冠能成為彼此動力，「如果能在香港主場稱王，將是一件很漂亮的事，我覺得是特別感動」。

先主場戰全運 冀伙隊友爭團體冠軍

談及下月粵港澳全運會，張家朗坦言個人賽目標是享受比賽，團體賽方面則會與隊友合力衝擊冠軍，「目前仍在休息階段，暫未正式操劍，惟一直有保持體能、身體狀態及力量訓練，10月中將到日本參加訓練營」。張雖在今屆亞洲賽及世界賽分別於次圈及首圈止步，被外界質疑狀態未如理想，但他對自己的整體表現仍感滿意，「撇除亞洲及世界賽，過去一季是職業生涯中最穩定的一季，其中有3站打入4強，大部分比賽均晉級8強才落敗，所以我也感到有點驚訝」。

至於早前衛冕世界大學生運動會女子重劍個人賽的佘繕妡，承認過去從未在香港主場參戰國際賽，對於即將在港舉行的世界賽感到格外期待，她表示：「最大優勢是有主場觀眾支持，香港人非常熱愛劍擊運動，我也常收到鼓勵訊息。」

佘繕妡：港人支持屬最大優勢

目前世界排名升至第4的佘繕妡認為亮眼成績的關鍵在於專注比賽過程而非結果，希望能延續這模式迎全運會及世界賽。她亦透露將隨港隊前往日本集訓，「希望能與新任女重教練多加交流，學習新技術以便在比賽中發揮」。

選址亞博 林衍聰：啟德未符技術要求

此外，中國香港劍擊總會義務秘書林衍聰提到，賽會曾考慮使用啟德體藝館為比賽場地，但經評估後發現其場地大小及設施配置未能符合世界賽的技術要求，終決定選址亞博。