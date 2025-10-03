體壇快訊：比寧咸膺英格蘭年度最佳

混雙國手主場爭奪大滿貫

以外卡參賽的國家隊球手袁勵岑／王藝迪日前在WTT中國乒乓大滿貫混雙次圈淘汰3號種子港隊組合黃鎮廷／杜凱琹後，昨在4強以局數1：3不敵同獲外卡的同胞黃友政／陳熠，「黃陳配」今晚在決賽與昨直落3局挫巴西隊的另一國家隊組合孫穎莎／王楚欽爭冠。

嘉奧芙連續3屆闖中網4強

衛冕的美籍好手嘉奧芙昨在屬WTA千分級的中國網球公開賽女單8強，直落兩盤輕取德籍球手拉絲晉級，她已連續3年闖入中網4強，成為繼已退役的塞爾維亞籍前「世一」珍高域後首名再達成此紀錄的球手，對手將是以盤數2：1反勝意籍星將柏奧莉妮的同胞安森莫娃。

10人意軍遭古巴逼和

上屆亞軍意大利隊昨於世青盃（U20世界盃）D組次輪領先兩球下，完半場前補時打少一人後被古巴隊連入兩球12碼，最終被逼和2：2，賽後1勝1和列次席，僅次於兩戰全勝的阿根廷隊，後者以4：1勝澳洲隊。巴西隊則在C組以1：2負摩洛哥隊，同組對手西班牙隊則與墨西哥隊打和2：2。

76人年薪6770萬續約格姆斯1年

上季加盟NBA球隊費城76人的25歲後衛格姆斯，今夏一直未能與球隊完成續約，他昨宣布以1年價值870萬美元（約6770萬港元）資質報價（QO）留隊，意味擁有交易否決權及在季後成為完全自由球員。邁阿密熱火前鋒尼高拉約域則續簽一紙4年價值6240萬美元（約4.86億港元）合約。