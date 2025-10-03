場地單車港隊下月主場迎全運 李思穎冀港人撐場下求突破

全運會將於下月9日開幕，單車是港隊歷屆奪牌強項，自1997年首戰全運由「亞洲車神」黃金寶在公路單車勇奪首面金牌以來，港隊在7屆全運會共取得11面金牌，當中10面來自單車項目。此外單車港隊還獲4銀9銅共23面獎牌，包括4年前上屆陝西全運由李慧詩、李思穎和梁嘉儒合奪兩金兩銅。

勢3線作戰 料衛冕公路賽難度增

棄世界賽全力備戰 將赴澳洲集訓提升衝刺力

今屆全運場地單車項目將於香港單車館上演男、女子個人及團體賽，並會產生14面金牌。港隊「小女車神」李思穎上屆首戰全運即歷史性取得女子公路單車港隊首金。正全力備戰新一屆全運的她今受訪時稱年度最大目標即將到來，又笑言「距離我放假也近了一步」。她預計將出戰公路、全能及麥迪遜賽，目標是參賽項目均獲佳績，「如能在公路賽衛冕更好」。她坦言4年前以「黑馬」姿態全運奪金，如今作為奪冠焦點，外界關注增加了她衛冕的難度，因此會跟教練制定計劃應對，又提及隊友楊倩玉回歸加強了團隊信心，認為二人合作多年的默契有利迎戰。

Ceci亦談到因時間衝突遺憾放棄世界賽，現將全部精力集中全運這最高級別的全國賽，緊接會到澳洲集訓主攻提升衝刺能力，又認為能獲家人和港人支持，是主場出擊的最大動力，「我覺得主場作戰時，就算很辛苦都可以頂過，希望自己可以有突破，對往後運動生涯都有改變」。

單車港隊總教練達海飛表示，全運將比亞運更具挑戰，「因中國有龐大的運動員儲備和潛力」，提到港隊周末將會赴澳洲集訓作最後調整，預計下月2日返港，4日再赴珠海準備公路賽。對於9男7女的出賽名單，他暫作保密，僅透露目標仍是力爭4面獎牌。