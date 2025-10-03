報料
體育
2025年10月3日星期五
巴塞反負殘陣PSG 費歷克認技不如人 讚敵軍表現值學習
「曼市舊生」迪布尼海倫炮製兩入球 領拿玻里挫士砵亭
游泳港隊亞洲賽女子100自接力添銀 3金4銀6銅佳績收官
東方僅負南定吞連敗 暫列F組季席 葉鴻輝為失球承責
大埔作客3球負河內居E組次席
場地單車港隊下月主場迎全運 李思穎冀港人撐場下求突破
大師姐楊倩玉冀發揮團隊合作 助李思穎公路賽爭佳績
體壇快訊：比寧咸膺英格蘭年度最佳
【明報專訊】（請看附圖）
