明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

大埔作客3球負河內居E組次席

【明報專訊】上季港超冠軍大埔在首場亞冠盃2分組賽旗開得勝後，昨晚作客越南受壓下以0：3不敵河內公安，賽後在E組1勝1負暫列次席。

大埔上月中在旺角大球場憑後衛加比爾及前鋒馬卡雷拿各建功，在旺角大球場以2：1擊敗最終踢少一人的澳職球隊FC麥克阿瑟。「綠戰士」上周六在高級組銀牌8強激戰120分鐘，最終9人應戰下以互射12碼淘汰理文。昨仗球隊轉戰亞冠盃2分組賽征戰河內公安，有數十名球迷專程赴越南入場支持。

月底主場迎北京國安

開賽4分鐘，是役為大埔正選的21歲前鋒李樂謙傳中，澳洲籍中鋒添姆高夫斯基撞射卻炒高。及後大埔被圍攻，戰至27分鐘失守，河內左翼羅渣里奧艾維斯挑射笠過出迎的門將謝家榮，皮球觸到中堅加比爾後誤擺烏龍入網。5分鐘後大埔再失一球，羅渣里奧艾維斯這次無人看管下接應傳中撞射破網。大埔翼鋒伊高沙托尼完場前直射罰球被撲出不遠，加比爾門前兩度補射均被主隊入籍門將阮菲利普擋出。大埔完場前再失一球下，終負0：3。河內1勝1和4分升上E組榜首。

同組另一場，FC麥克阿瑟主場3：0輕取中超球隊北京國安取首捷得3分，後者則兩戰僅1分排榜尾。大埔下仗於本月23日在旺角場迎戰北京國安。

C朗續避戰 無阻艾納斯連捷

至於沙特聯豪門艾納斯在葡萄牙籍當家球星基斯坦奴朗拿度（C朗）連續兩場未列入亞冠2名單下，仍憑祖奧菲歷斯建功，作客2：0挫伊拉克球隊艾祖拉，在D組兩連勝。

上 / 下一篇新聞