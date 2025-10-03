大埔作客3球負河內居E組次席

大埔上月中在旺角大球場憑後衛加比爾及前鋒馬卡雷拿各建功，在旺角大球場以2：1擊敗最終踢少一人的澳職球隊FC麥克阿瑟。「綠戰士」上周六在高級組銀牌8強激戰120分鐘，最終9人應戰下以互射12碼淘汰理文。昨仗球隊轉戰亞冠盃2分組賽征戰河內公安，有數十名球迷專程赴越南入場支持。

月底主場迎北京國安

開賽4分鐘，是役為大埔正選的21歲前鋒李樂謙傳中，澳洲籍中鋒添姆高夫斯基撞射卻炒高。及後大埔被圍攻，戰至27分鐘失守，河內左翼羅渣里奧艾維斯挑射笠過出迎的門將謝家榮，皮球觸到中堅加比爾後誤擺烏龍入網。5分鐘後大埔再失一球，羅渣里奧艾維斯這次無人看管下接應傳中撞射破網。大埔翼鋒伊高沙托尼完場前直射罰球被撲出不遠，加比爾門前兩度補射均被主隊入籍門將阮菲利普擋出。大埔完場前再失一球下，終負0：3。河內1勝1和4分升上E組榜首。

同組另一場，FC麥克阿瑟主場3：0輕取中超球隊北京國安取首捷得3分，後者則兩戰僅1分排榜尾。大埔下仗於本月23日在旺角場迎戰北京國安。

C朗續避戰 無阻艾納斯連捷

至於沙特聯豪門艾納斯在葡萄牙籍當家球星基斯坦奴朗拿度（C朗）連續兩場未列入亞冠2名單下，仍憑祖奧菲歷斯建功，作客2：0挫伊拉克球隊艾祖拉，在D組兩連勝。