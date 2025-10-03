明報新聞網
體育

東方僅負南定吞連敗 暫列F組季席 葉鴻輝為失球承責

【明報專訊】港超代表東方昨晚在旺角大球場上演的亞冠盃2分組賽F組次輪，以0：1惜負正選盡遣11名外援球員的越南冠軍南定FC，分組賽錄得兩連敗。東方35歲港足門將葉鴻輝賽前獲選十大傑出青年，但此戰因後場誤傳致失，賽後他就失球認責，並說希望在獲得傑青頭銜後，繼續貢獻香港足球。

膺十大傑青 盼續貢獻香港足球

盧比度：麾下貫徹風格屬正面

面對連贏兩屆越南聯賽盟主的南定，東方此戰不落下風，但在54分鐘因一次後場失誤失守，葉鴻輝短傳予梁冠聰後遭南定球員包夾，漢臣搶去皮球後單刀射入打破僵局。縱然東方及後積極反撲，仍在1511名球迷入場下以1球告負，在F組吞下兩連敗。同組另一仗，日職的大阪飛腳作客2：0挫泰國的拉查布里，憑較佳得失球力壓同錄兩連勝的南定居首；東方以較佳得失球壓過拉查布里排第3。

葉鴻輝賽後談及失球時認責，「可以處理好一點，該傳球令梁冠聰處境尷尬。未能取分確實可惜，下半場製造不少機會，但我們未能把握到、對手把握到，足球就是如此」。他因備戰此仗缺席昨舉行的十大傑青結果公布記者會，他先感謝香港足總提名參選，希望藉獎項繼續貢獻香港足球，「一直參與青訓教練工作，不論得獎與否都會繼續做，獎項算是鼓勵自己和其他年輕人朝着這方向發展」。

東方主帥盧比度認為，失球只是因球員致力貫徹球隊傳控風格，偶爾有失誤在所難免，「我要求球員沿用風格，自然要承受風險。該球葉鴻輝確實傳得不好，梁冠聰面對敵軍施壓，應該一腳傳球或利用身位護球，但至少他勇敢在該處現位幫波，這是正面的」。

