「曼市舊生」迪布尼海倫炮製兩入球 領拿玻里挫士砵亭

拿玻里首戰作客0：2不敵曼城，此戰36分鐘透過一次快攻，由中場迪布尼中路突破後，妙傳予曼聯借將射手海倫快放射入領先。士砵亭62分鐘靠路爾斯蘇亞雷斯射入12碼扳平，但迪布尼和海倫79分鐘再聯手，前者傳中予後者門前搶點頂入，助拿玻里贏2：1。士砵亭和拿玻里戰績同為1勝1負，分別排第14和19位。

卡拉巴克兩連勝寫阿塞拜疆歷史

迪布尼和海倫今夏分別從曼城和曼聯來投，成為此戰贏波功臣的兩人賽後惺惺相惜，梅開二度的海倫稱入波有賴迪布尼頻頻輸出，「奇雲是一名傳奇，當他持球的時候，就知道他可把皮球完美地傳到我腳下」。迪布尼則表示從海倫踢法有着舊隊友夏蘭特的影子，「海倫成長了不少，他與夏蘭特相似的地方，是兩者都擅長拉扯對方防線」。迪布尼日前在意甲作客1：2不敵AC米蘭一仗被換走後面露不悅，拿玻里主帥干地強調對方是「努力的好孩子」，稱外界對兩人互動過分解讀。

此外，阿塞拜疆球隊卡拉巴克主場2：0擊敗來自丹麥的哥本哈根，在聯賽階段兩連勝。首輪作客挫賓菲加的卡拉巴克，使阿塞拜疆成為第24個在歐聯取連勝的國家，在積分榜暫列第6。