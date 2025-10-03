明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

「曼市舊生」迪布尼海倫炮製兩入球 領拿玻里挫士砵亭

【明報專訊】拿玻里昨晨靠兩名「曼市舊生」奇雲迪布尼和海倫合力炮製兩個入球，在歐聯聯賽階段次輪主場以2：1擊敗士砵亭，二人賽後互相稱讚，迪布尼甚至將海倫與昔日曼城隊友艾寧夏蘭特相提並論，認為對方成長不少。

拿玻里首戰作客0：2不敵曼城，此戰36分鐘透過一次快攻，由中場迪布尼中路突破後，妙傳予曼聯借將射手海倫快放射入領先。士砵亭62分鐘靠路爾斯蘇亞雷斯射入12碼扳平，但迪布尼和海倫79分鐘再聯手，前者傳中予後者門前搶點頂入，助拿玻里贏2：1。士砵亭和拿玻里戰績同為1勝1負，分別排第14和19位。

卡拉巴克兩連勝寫阿塞拜疆歷史

迪布尼和海倫今夏分別從曼城和曼聯來投，成為此戰贏波功臣的兩人賽後惺惺相惜，梅開二度的海倫稱入波有賴迪布尼頻頻輸出，「奇雲是一名傳奇，當他持球的時候，就知道他可把皮球完美地傳到我腳下」。迪布尼則表示從海倫踢法有着舊隊友夏蘭特的影子，「海倫成長了不少，他與夏蘭特相似的地方，是兩者都擅長拉扯對方防線」。迪布尼日前在意甲作客1：2不敵AC米蘭一仗被換走後面露不悅，拿玻里主帥干地強調對方是「努力的好孩子」，稱外界對兩人互動過分解讀。

此外，阿塞拜疆球隊卡拉巴克主場2：0擊敗來自丹麥的哥本哈根，在聯賽階段兩連勝。首輪作客挫賓菲加的卡拉巴克，使阿塞拜疆成為第24個在歐聯取連勝的國家，在積分榜暫列第6。

上 / 下一篇新聞