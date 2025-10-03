明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

巴塞反負殘陣PSG 費歷克認技不如人 讚敵軍表現值學習

【明報專訊】上屆冠軍巴黎聖日耳門（PSG）昨在歐聯次輪，雖有包括剛奪男子足球金球獎的奧士文尼迪比利等部分主將因傷缺陣，加上被西甲勁旅巴塞隆拿靠費倫托利斯先入一球，但仍憑擔正小將辛尼馬約魯及後備兵干卡路拉莫斯各建功，作客以2：1反勝。巴塞的德國籍主帥費歷克賽後坦言PSG是當之無愧的勝方，並指出球隊在關鍵環節仍有待改善。

PSG此戰有28歲法國國腳奧士文尼迪比利因傷無法倒戈，與守將馬昆賀斯、鋒線主力基華拉斯基利亞及迪斯亞杜伊一同缺陣，令這支衛冕之師只能以殘陣應戰，更於開賽19分鐘即被巴塞前鋒費倫托利斯接應借將拉舒福特的傳中一射得手，領先1：0。不過積極反撲的PSG，戰至38分鐘由正選披甲的19歲小將辛尼馬約魯與左閘紐奴文迪斯配合下，扳平1：1完半場。

換邊後，PSG逐漸反客為主掌控局面，直至90分鐘更由右閘夏基美助攻予後備前鋒干沙路拉莫斯突破越位下射入，終助球隊作客以2：1反勝，收穫歐聯兩連捷，暫列聯賽榜第3位；巴塞則以1勝1負暫居第16位。

PSG西班牙籍主帥安歷基賽後承認球隊攻入首個入球後信心大增，令下半場表現更為出色。巴塞主教練費歷克則表示，球隊未能展現最佳狀態，並讚揚對手的能力道：「你會看到對手每名球員都知道如何利用空間，如何掌控比賽……這些都是我們需要學習和改進的地方。」

夏蘭特起孖難阻曼城遭摩納哥逼和

同日另一場賽事，英超豪門曼城縱有挪威隊中鋒艾寧夏蘭特梅開二度，但法甲球隊摩納哥藉中場佐敦迪斯的入球，加上中堅艾歷迪亞完場前在禁區內博得「藍月」防中尼高干沙利斯犯規，親自操刀射入12碼，主場逼和2：2平手。

阿仙奴輕勝 阿迪達否認加比爾受傷

其他英超代表方面，阿仙奴主場靠翼鋒加比爾馬天尼利及布卡約沙卡各入一球，以2：0輕取希臘球隊奧林比亞高斯。是役「兵工廠」有主力中堅加比爾馬加希斯戰至75分鐘疑因傷退下火線，領隊阿迪達賽後解釋換人屬預防性安排，否認其受傷，「他已連續參與多場比賽，我們需要好好照顧他」。紐卡素則有鋒將安東尼哥頓12碼「起孖」，領銜作客以4：0大勝比利時的聖基萊斯聯。

上 / 下一篇新聞