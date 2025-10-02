明報新聞網
體育

江俊淇主場膺百米女飛人 放眼全運 認減肥較練習辛苦

【明報專訊】2025香港田徑公開賽昨於灣仔運動場上演首日賽事，港將江俊淇榮譽女子百米飛人，男將陳一樂則僅負新加坡跑將在100米摘銀。江俊淇坦言是役主為調整節奏，將戰粵港澳全運會個人賽及接力賽的她，透露當下難題是減肥，「練習不是最辛苦，減肥辛苦得多」。

香港田徑公開賽昨揭戰幔，其中港將江俊淇在女子公開組100米初賽跑出11.95秒以次名晉級，再於決賽以11.93秒成功封后，而初賽居首的隊友庾沛怡則以11.97秒屈居亞軍。

陳一樂男子100米摘銀

江俊淇賽後對成績感到九成滿意，坦言主要藉助比賽調整節奏。她預計伙白凱文、陳佩琦、鄧焯文征戰粵港澳全運會4×100接力賽，同時兼戰個人賽，更透露當下首要任務是減肥、控制飲食，「練習不是最辛苦，我覺得減肥真的不行，辛苦得多。除了體重，還要看怎樣去調節，因為我的頭段起跑有問題，最近練很多10米的起跑」。她月底或赴日本出戰接力賽作全運前最後熱身，冀藉此提高競技狀態，目標是闖入全運會前4名。

至於男子公開組100米，港隊男將陳一樂在決賽跑出10.58秒摘銀，冠軍由來自新加坡的TATE TAN FUNG以10.50秒奪得。陳一樂賽後表示，緊接的全運會將戰100米及4×100米接力賽並負責首棒，「目標是幫助接力隊跑入決賽，但其他省隊都好強勁，隨便一個省隊都能跑38秒」。

姚潔貞3000米障礙賽封后

全運將戰1萬米障礙賽

「長跑天后」姚潔貞昨亦出戰3000米障礙賽，終以11分21.84秒奪冠。她表示全運會將戰1萬米障礙賽，更自認當下狀態一般，是役因天氣太熱，故以3000米中距離賽事代練以備戰全運。

此外，張宏峰昨以13.84秒收穫男子110米欄冠軍寶座；劉梓恩則憑藉13.99秒的成績稱霸女子100米欄。女子公開組跳高則由鍾慧欣以1.73米成績封后。餘下賽事將於周六同於灣仔運動場舉行。

