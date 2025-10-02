東方旺角場挑戰南定 盧比度冀麾下拼盡頑抗 認處境較上季艱巨

東方vs.南定FC 晚上18：00開賽

河內公安vs.大埔 晚上20：15開賽

HOY TV 76台直播

東方首仗作客1：3不敵日職勁旅大阪飛腳，該仗領紅的右閘賀爾此戰須停賽。連續兩屆出戰亞冠盃2的東方，上季主場首仗曾與廣島三箭力戰至2：3僅負。盧比度形容亞冠盃2對每仗都是不一樣的挑戰，「每次面對不同球隊、不同風格、不同場地。例如上仗對手大阪飛腳，跟廣島三箭比較截然不同。這次遇上來自越南的對手，又是不一樣的足球、不同類型的球員」。他強調這仗即使擁主場優勢，心態還是以做好防守為先，「要嘗試做到滴水不漏，讓對手難以穿透我們防線，讓對手爭取3分倍添難度」。

東方今夏有馬希偉、巴科爾等主力離隊，再次迎來大換血。盧比度承認今季是接掌東方4年以來「最艱難的時刻」，「初執教東方的時候也是困難的，現在遇上另一個『生存時刻』。球隊今季組軍比較遲齊腳，並沒有一個完整的季前訓練，但事實就是如此，我還是相信一班球員，會在場上拚盡」。出席記者會的球員梁冠聰則說，雖然人腳有所不同，但球隊精神不會改變，「東方就是東方，不能因為人腳不同而放棄、睇低自己，尤其現在是代表香港。不論球隊任何狀况，作為隊內較有經驗一員，定要昂首帶領球隊繼續向前」。

梁冠聰稱人腳變精神不變

大埔征河內遇暴雨礙備戰

另邊廂，南定上季在亞冠盃2分組賽分別作客2：0和主場3：0雙殺港超代表理文。這支連奪兩屆越南聯賽冠軍的球隊，今屆首戰派出多達10名外援下，主場以3：1擊退泰國的拉查布里；主帥武洪越對此稱，這是球隊需要兼顧國內聯賽、盃賽、亞冠盃2及東南亞球會錦標賽4條戰線下，為球隊爭取最佳成績的對策。至於同組另一仗，大阪飛腳明晚8時15分作客拉查布里。

此外，E組首戰2：1挫澳職球隊FC麥克阿瑟的大埔，今晚8時15分作客河內公安乘勝追擊。河內近日暴雨成災，主帥李志堅提到前日球隊未能前往比賽場地訓練，對備戰有所影響，「但我們為了大埔，為了香港，一定會竭盡全力」。中場杜國榆則說，每場亞冠盃2都以取分為目標，「包括今場在內，不論1分或3分」。