報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
體育
2025年10月2日星期四
利物浦逾半年初嘗連敗 作客不敵加拉塔沙雷 兩主力傷退恐無緣鬥「車」
拜仁作客大勝「新軍」帕福斯 卡尼梅開二度今季9戰入17球
維拉回勇征飛燕諾爭三連勝 水晶宮歐協聯首擊鬥基輔
文薈喬亞洲賽添金 100蛙封后 獨取2金1銀
黃陳配中國大滿貫16強飲恨
體壇快訊：港羽前帥黃達明車禍後首報平安
電視精選
東方旺角場挑戰南定 盧比度冀麾下拼盡頑抗 認處境較上季艱巨
江俊淇主場膺百米女飛人 放眼全運 認減肥較練習辛苦
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
利物浦逾半年初嘗連敗 作客不敵加拉塔沙雷 兩主力傷退恐無緣鬥「車」
拜仁作客大勝「新軍」帕福斯 卡尼梅開二度今季9戰入17球
維拉回勇征飛燕諾爭三連勝 水晶宮歐協聯首擊鬥基輔
文薈喬亞洲賽添金 100蛙封后 獨取2金1銀
黃陳配中國大滿貫16強飲恨
體壇快訊：港羽前帥黃達明車禍後首報平安
電視精選
東方旺角場挑戰南定 盧比度冀麾下拼盡頑抗 認處境較上季艱巨
江俊淇主場膺百米女飛人 放眼全運 認減肥較練習辛苦
利物浦逾半年初嘗連敗 作客不敵加拉塔沙雷 兩主力傷退恐無緣鬥「車」
拜仁作客大勝「新軍」帕福斯 卡尼梅開二度今季9戰入17球
維拉回勇征飛燕諾爭三連勝 水晶宮歐協聯首擊鬥基輔
文薈喬亞洲賽添金 100蛙封后 獨取2金1銀
黃陳配中國大滿貫16強飲恨
體壇快訊：港羽前帥黃達明車禍後首報平安
東方旺角場挑戰南定 盧比度冀麾下拼盡頑抗 認處境較上季艱巨
江俊淇主場膺百米女飛人 放眼全運 認減肥較練習辛苦
prev
next