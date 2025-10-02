明報新聞網
體育

體壇快訊：港羽前帥黃達明車禍後首報平安

【明報專訊】曾擔任中國香港羽毛球代表隊男單教練的馬來西亞籍名帥黃達明，上月中在澳洲悉尼不幸遭遇電單車意外，被送往當地醫院深切治療部（ICU）搶救。58歲的他昨午終於在個人社交網更新近况及向外界報平安，並表示：「我是身處醫院的達明教練，我很好。非常感謝大家的支持與喜愛。」

史拿中國網賽輕取錢亮拿稱王

中國網球公開賽昨國慶日上演男單決賽，意籍男單頭號種子兼「世二」史拿面對首次打入ATP巡迴賽決賽的美籍越南裔小將錢亮拿，以局數6：2、6：2、直落兩盤擊敗對手，3年內兩奪此賽事冠軍。女單16強方面，波蘭籍世界二姐施維雅達在決勝盤失準，終以4：6、6：4、0：6，盤數1：2不敵美籍的艾瑪娜華露。

NBA季前賽阿布扎比揭戰幔

本月底開鑼的NBA新賽季，明晨起先以一系列季前賽預熱。頭炮由紐約人與費城76人在阿聯酋的阿布扎比對碰。上季打入東岸決賽的紐約人，今季改由前薩克拉門托帝王主帥米克布朗領軍，並有今夏來投的法籍中鋒耶布斯尼倒戈。此外，金州勇士據報與前鋒古明加以4850萬美元（約3.77億港元）續約兩年，在一輪續約僵局後重返球隊。

日本挫東道主智利 世青盃兩連捷

日本隊昨晨在世青盃（U20世界盃）面對主辦國智利隊，雖有前鋒高岡伶颯上半場主射12碼宴客，下半場再獲極刑改由後衛市原吏音操刀得手，加上中場橫山夢樹建功，以2：0收穫兩連勝，在A組居首位。同組另一仗，新西蘭隊以2：1反勝埃及隊；前者與智利隊同得1勝1負，埃及隊則兩連敗。

