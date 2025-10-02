明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

文薈喬亞洲賽添金 100蛙封后 獨取2金1銀

【明報專訊】中國香港代表隊於印度舉行的游泳亞洲賽再寫佳績，其中16歲新星文薈喬繼日前取得1金1銀後，再於第3個比賽日的女子100米蛙泳決賽，力壓中、日勁敵奪金。連同李芯瑤在女子100米自由泳摘銀，以及高嘉蓮與徐奕祺分別在女子800米自由泳與男子100米蛙泳添銅，港隊單日添1金1銀2銅，總成績3金3銀7銅續排獎牌榜季席。

文薈喬日前在女子50米蛙泳勇奪金牌後，再伙拍隊友在女子4×200米自由泳摘銀。這名16歲新星日前轉戰女子100米蛙泳延續強勢，在初賽游出1分11.43秒排第3名晉級，再於決賽以1分09.12秒率先掂池，力壓國家隊及日本隊好手封后，個人今屆包辦2金1銀。

李芯瑤100蛙摘銀 徐奕祺高嘉蓮分途掛銅

港隊3日累積3金3銀7銅 獎牌榜續居季席

此外，此前已取1銀2銅的16歲港將李芯瑤，同日在女子100米自由泳決賽游出55.92秒，以0.29秒之差屈居國家隊游手之後摘銀。至於日前在男子50米蛙泳得「梗頸四」的徐奕祺，轉戰100米蛙泳以1分01.89秒成績摘銅，取得個人今屆首面獎牌；而高嘉蓮亦在女子800米自由泳游出9分02.82秒摘銅，助港隊單日拿下1金1銀2銅，總成績3金3銀7銅，續僅次國家隊及日本隊，位居獎牌榜季席。

上 / 下一篇新聞