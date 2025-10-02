文薈喬亞洲賽添金 100蛙封后 獨取2金1銀

文薈喬日前在女子50米蛙泳勇奪金牌後，再伙拍隊友在女子4×200米自由泳摘銀。這名16歲新星日前轉戰女子100米蛙泳延續強勢，在初賽游出1分11.43秒排第3名晉級，再於決賽以1分09.12秒率先掂池，力壓國家隊及日本隊好手封后，個人今屆包辦2金1銀。

李芯瑤100蛙摘銀 徐奕祺高嘉蓮分途掛銅

港隊3日累積3金3銀7銅 獎牌榜續居季席

此外，此前已取1銀2銅的16歲港將李芯瑤，同日在女子100米自由泳決賽游出55.92秒，以0.29秒之差屈居國家隊游手之後摘銀。至於日前在男子50米蛙泳得「梗頸四」的徐奕祺，轉戰100米蛙泳以1分01.89秒成績摘銅，取得個人今屆首面獎牌；而高嘉蓮亦在女子800米自由泳游出9分02.82秒摘銅，助港隊單日拿下1金1銀2銅，總成績3金3銀7銅，續僅次國家隊及日本隊，位居獎牌榜季席。