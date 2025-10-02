拜仁作客大勝「新軍」帕福斯 卡尼梅開二度今季9戰入17球

麥巴比「戴帽」領皇馬炒卡拉特

米蘭雙雄獲准購聖西路勢重建

拜仁此戰15分鐘已藉哈利卡尼先開紀錄，5分鐘後有左閘拉菲爾古里路建功，尼高拉斯積遜在31分鐘射入遠柱，取得由英超車路士外借加盟以來首個入球，卡尼3分鐘後再梅開二度，個人今季球會入球累積至17球，助拜仁早早拉開至4：0。帕福斯雖完半場靠前英超兵米斯拿夫柯錫追回一球，但拜仁換邊後68分鐘由米高奧利斯「執雞」再添一球，結果作客以5：1取勝。

另一方面，皇馬靠麥巴比連入3球「戴帽」，兩名後備上陣的卡馬雲加與巴謙戴亞斯亦各建一功，作客以5：0大勝卡拉特。至於上屆歐聯亞軍國際米蘭、西甲的馬德里體育會與法甲的馬賽，分別在次仗主場迎戰捷克球隊布拉格斯拉維亞、德甲法蘭克福及荷甲阿積士，終依次以3：0、5：1及4：0大勝對手，齊齊報捷。

另外，意大利米蘭市議會以24票贊成、20票反對，通過將聖西路球場及周邊土地出售予AC米蘭與國際米蘭的決議，意味這座擁有99年歷史的球場將可被拆卸。