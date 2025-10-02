明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

拜仁作客大勝「新軍」帕福斯 卡尼梅開二度今季9戰入17球

【明報專訊】德甲班霸拜仁慕尼黑昨於歐聯次戰藉狀態火熱的英格蘭隊射手哈利卡尼「起孖」，今季9場球會比賽已攻入17球，連同塞內加爾籍借將尼高拉斯積遜取得球會處子入球，作客以5：1輕取來自塞浦路斯的歐聯「新軍」帕福斯。西甲勁旅皇家馬德里則憑法國隊鋒將基利安麥巴比演「帽子戲法」，作客5：0大炒另一支首度亮相歐聯賽場的哈薩克代表卡拉特。

麥巴比「戴帽」領皇馬炒卡拉特

米蘭雙雄獲准購聖西路勢重建

拜仁此戰15分鐘已藉哈利卡尼先開紀錄，5分鐘後有左閘拉菲爾古里路建功，尼高拉斯積遜在31分鐘射入遠柱，取得由英超車路士外借加盟以來首個入球，卡尼3分鐘後再梅開二度，個人今季球會入球累積至17球，助拜仁早早拉開至4：0。帕福斯雖完半場靠前英超兵米斯拿夫柯錫追回一球，但拜仁換邊後68分鐘由米高奧利斯「執雞」再添一球，結果作客以5：1取勝。

另一方面，皇馬靠麥巴比連入3球「戴帽」，兩名後備上陣的卡馬雲加與巴謙戴亞斯亦各建一功，作客以5：0大勝卡拉特。至於上屆歐聯亞軍國際米蘭、西甲的馬德里體育會與法甲的馬賽，分別在次仗主場迎戰捷克球隊布拉格斯拉維亞、德甲法蘭克福及荷甲阿積士，終依次以3：0、5：1及4：0大勝對手，齊齊報捷。

另外，意大利米蘭市議會以24票贊成、20票反對，通過將聖西路球場及周邊土地出售予AC米蘭與國際米蘭的決議，意味這座擁有99年歷史的球場將可被拆卸。

上 / 下一篇新聞