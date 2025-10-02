明報新聞網
體育

利物浦逾半年初嘗連敗 作客不敵加拉塔沙雷 兩主力傷退恐無緣鬥「車」

【明報專訊】暫居英超榜首的利物浦昨於歐聯次輪征戰擁有「地獄」主場的土超勁旅加拉塔沙雷，最終被對方射手域陀奧森漢初段射入12碼下以一球敗走，「紅軍」繼上輪聯賽不敵水晶宮後再吞敗仗，自今年3月以來首嘗連敗，正選門將艾利臣比加與前鋒伊基迪基更在比賽期間因傷退下火線，恐將缺陣下周日凌晨英超作客車路士的大戰。加拉塔沙雷賽後更在社交網嘲諷利物浦「你永遠不會獨行，但有時你離開未必有分拿走」。

加軍球迷賽前放煙花擾敵 會方賽後「抽水」

利物浦賽前下榻酒店已遭加軍球迷施放煙花騷擾，昨仗開賽僅16分鐘因蘇保斯拉爾禁區內犯規，令主隊獲得12碼，由前鋒奧森漢一射中鵠，早早落後0：1。換邊後利物浦禍不單行，56分鐘先有巴西國腳門將艾利臣因傷被迫退下火線，由後備門將馬馬達舒維利入替；法國國腳前鋒伊基迪基又於68分鐘傷退，紅軍終以1球飲恨，是球隊相隔9個月後再錄得各賽事兩連敗。經過兩輪比賽後，兩隊同獲1勝1負戰績。

利物浦主帥史諾賽後坦言賽果令人失望，「我們踢波是為了勝利，而我們沒能做到」。談及門將艾利臣的傷情，史諾確認他將缺席下輪作客車路士的英超大戰，而同樣傷出的伊基迪基則需接受進一步檢查。

加拉塔沙雷主場力克利物浦後，賽後在社交網以比賽相片配上利物浦著名口號「你永遠不會獨行」發文，並語帶諷刺補上一句：「但有時你離開未必有分拿走。」

摩連奴領賓菲加倒戈車路士吞敗

獲車迷歡迎重聚老職員

次輪另一場焦點戰，早前成為葡超賓菲加新帥的葡萄牙籍名帥摩連奴領軍作客倒戈英超球隊車路士，今夏新加盟的李察里奧斯在18分鐘不慎擺烏龍下，終以0：1敗予有前鋒祖奧柏度完場前補時兩黃一紅被逐的「藍戰士」，吞下他上月底接掌球隊以來的首場敗仗。

62歲的摩帥雖經歷失利，但回歸史丹福橋球場百般滋味，他賽前與昔日部下兼現任電視評論員祖高爾重聚，更笑言：「我付錢給這傢伙，可以付你多少錢？」比賽期間，球迷亦三度齊聲高呼摩連奴的名字，賽後他也與曾在車路士服務56年的老職員Brian Pullman重聚，親切問道：「我最喜歡的餅乾呢？」Brian Pullman隨即掀開茶巾，露出6塊奶油夾心餅乾，場面溫馨。

