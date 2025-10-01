明報新聞網
體育

體壇快訊：15歲田晉闖澳門高球正賽

【明報專訊】15歲高爾夫球港將田晉昨在「澳娛綜合澳門高爾夫球公開賽」資格賽，在一天18洞比桿賽賽制下與職業球手奧當勞芬分獲第1及2名，從而取得本月16至19日假澳門高爾夫球鄉村俱樂部舉行的正賽資格，屆時共144名星級球手將競逐高達100萬美元（約778萬港元）獎金。

盧卡古父離世終年58

正養傷的比利隊中鋒盧卡古，昨在個人社交網公布其父羅渣盧卡古離世，終年58歲。羅渣生前也是職業足球員，同樣司職前鋒的他曾在多間比利時球會效力，惟在國際賽則代表扎伊爾隊（現稱剛果民主共和國隊），其次子佐敦盧卡古則踢後衛，惟目前未有落班。

美國世青首擊狂勝登頂

世青盃（U20世界盃）分組賽昨於智利續演，美國隊藉效力意甲帕爾馬的中場卡馬斯治在上半場37分鐘完成「帽子戲法」下，以9：1狂數新喀里多尼亞隊後居E組榜首；同組的法國隊以2：1險勝南非隊後因得失球差不及美國居次。

南非遣停賽兵世盃外判輸

南非隊在今年3月的世界盃非洲區外圍賽C組主場鬥萊索托隊一戰原本勝2：0，但因違規起用黃牌滿額須停賽的中場莫高拿，昨被國際足協（FIFA）判輸0：3，令原排次席的貝寧隊以得失球差反壓南非登頂，在餘兩輪外圍賽下，現同分的南、貝兩軍將力爭榜首以直接出線。

艾卡拉斯日本賽掄元

西班牙籍「世一」兼頭號種子卡路艾卡拉斯，昨在東京有明競技場上演的ATP日本網球公開賽決賽，以直落兩盤6：4、6：4擊敗美籍的次號種子費利斯，也是艾卡拉斯本賽季第8座單打錦標，這名22歲星將將在周五轉戰上海大師賽64強。

