體育

文薈喬亞洲賽50蛙摘金 再伙隊友4×200自奪亞 港隊次日添1金2銀2銅

【明報專訊】中國香港代表隊在印度舉行的第11屆游泳亞洲賽再取佳績，其中16歲新星文薈喬於女子50米蛙泳決賽游出32.04秒，與緊隨其後的隊友張穎怡包辦金、銀牌之餘，其後她再伙拍3名隊友在女子4×200米自由泳接力決賽摘銀；連同李芯瑤在女子50米自由泳及王子依在女子1米板各添一面銅牌，港隊在第2個比賽日斬獲1金2銀2銅。

港隊今屆派出17男10女共27名選手角逐游泳亞洲賽，並於首個比賽日率先取得1金3銅佳績，包括林柏彤在女子1500米自由泳奪金，成為19年來首名長池游泳亞洲賽冠軍港將。來到次日賽事，港隊隨即再誕亞洲冠軍，16歲新星文薈喬於女子50米蛙泳初賽以32.26秒的最快時間首名晉級，並於決賽進一步游出32.04秒，以0.22秒力壓隊友張穎怡奪金。她其後再伙拍王欣桐、林柏彤及李芯瑤，在女子4×200米自由泳游出8分16.93秒，僅次國家隊之後摘下銀牌。

累積9面獎牌 僅次國家隊日本

李芯瑤同日於女子50米自由泳決賽游出25.64秒，緊隨國家隊及中華台北隊選手之後摘銅，加上王子依在女子1米板以218.90分添銅，為港隊在第2個比賽日取下1金2銀2銅佳績，累積2金2銀5銅共9面獎牌，在獎牌榜高踞第3位，僅次國家隊及日本隊。其餘港將方面，徐奕祺在男子50米蛙泳游出28.15秒得「梗頸四」，與銅牌得主的卡塔爾隊選手僅差0.06秒，與獎牌擦身而過；陳鎡樵及陳梓瑜則分別在男、女子200米背泳得第5。

國家隊跳水延強勢 兩日盡攬6金

另外，國家隊在強項的跳水項目延續強勢，在次日由葉林希及李思佳在女子1米板包辦金、銀牌，其後再於男、女子雙人10米台分別由崔彰喻／徐湛鴻及吳夏安／劉紫涵奪金而回，兩日包辦全數6項金牌。

