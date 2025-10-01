報料
體育
2025年10月1日星期三
巴塞迎PSG演復仇戰 耶馬失金球獎磨刀 誓趁迪比利傷缺顯顏色
貝拿度施華率曼城倒戈摩納哥 傳明夏轉戰沙特聯尋新挑戰
紐奴首領韋斯咸未返勝軌 逼和愛華頓仍感滿意
港足亞盃外迎孟加拉明售票 獲電動車品牌贊助辦抽獎
六人板球賽設嘉年華 冀增球迷歸屬感
咸美頓愛犬安樂死 稱「人生最艱難決定」
文薈喬亞洲賽50蛙摘金 再伙隊友4×200自奪亞 港隊次日添1金2銀2銅
杜凱琹中國乒乓大滿貫雙線出局
體壇快訊：15歲田晉闖澳門高球正賽
【明報專訊】（請看附圖）
