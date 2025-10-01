明報新聞網
體育

港足亞盃外迎孟加拉明售票 獲電動車品牌贊助辦抽獎

【明報專訊】中國香港足球代表隊本月14日再次在啟德主場館出戰亞洲盃外圍賽第3圈，晚上8時迎戰孟加拉隊。足總昨公布門票明早11時在購票平台Ticketflap開售，並與新贊助商智己汽車（IM MOTORS）推出「撐港隊大抽獎」活動。球迷在10月2至14日購票完成實名登記即自動參與抽獎，將送出價值26.9萬元的電動房車一部。

足總昨宣布與智己展開策略合作，成為2025／26年度港足贊助商，提供逾100萬元提升港足資源。足總同場公布10月14日賽事售票詳情，票價分80元、150元及200元，並增設上層主隊球迷區，明早11時起在Ticketflap開售。雙方合作頭炮推抽獎，在10月2至14日期間透過購票平台購買港隊對孟加拉主場門票（不包括作客球迷區）及完成實名登記，並於賽事當晚8時30分或之前成功掃描門票入場，即可自動參加抽獎。足總主席霍啟山將在中場休息期間抽出得獎者，送出IM 6 Standard電動房車一部。

任達華讚葉鴻輝鑽石鋼門

擔任智己代言人的「影帝」任達華昨出席記者會，獲送贈港足門將球衣後向出席球員葉鴻輝、孫銘謙及史提芬彭利拿索取簽名。他笑言自己在演藝界有「鋼門」稱號，葉鴻輝則是更厲害的「鑽石鋼門」，「有他在，港隊精神力量便無後顧之憂，放膽進攻」。

