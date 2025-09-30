體壇快訊：陳善鈺加國奪拿殊盃

英軍女七欖世盃三度登頂

女子七人欖球世界盃日前在英國倫敦上演決賽，在破入場人數紀錄的81,885名球迷見證下，東道主英格蘭隊憑雅歷絲馬菲絲兩度達陣，以33：13擊敗加拿大隊，繼1994及2014年來隊史第3次封后。季軍戰方面，新西蘭隊以42：26挫法國隊。

梅菲英國賽首稱霸

英格蘭籍好手梅菲昨在英國桌球公開賽決賽，於比賽末段在落後6：7形勢下連取4局，終以10：7擊敗蘇格蘭籍的安東尼麥基爾首在這賽事稱王，結束個人26個月排名賽錦標荒。

馬昆斯7奪年度總冠

世界電單車錦標賽（MotoGP）日本站前日上演正賽，效力杜卡迪車隊的西班牙籍名將馬昆斯取分站亞軍，賽後總成績541分，拉開次席效力Gresini隊的胞弟阿歷斯馬昆斯201分，在尚餘5站下提早篤定成為年度總冠軍，生涯第7次成為世界冠軍，看齊意籍名宿「電單車神」羅斯。至於此站冠軍則由其隊友巴尼亞奪得。

米蘭破拿玻里全勝金身升意甲榜首

AC米蘭昨在意甲藉鋒將基斯甸普列錫傳射居功，在31分鐘已領先拿玻里2：0，惟翼衛佩華斯艾斯度比倫下半場在禁區犯規領紅再輸12碼，拿玻里球星奇雲迪布尼射入追近但終仍負1：2，全勝金身被破兼被米蘭取代榜首位置，另是役座上客的意籍名宿簡拿華路有傳再度執掌國足，惟內媒稱未達共識。

歐洲隊技壓美國隊蟬聯萊德盃

兩年一度的高爾夫球萊德盃昨在紐約長島煞科，歐洲隊與美國隊在壓軸一日鬥12場個人賽，在首個賽日後領先7分的歐洲隊雖表現失準，在頭9輪只取1勝下被美國隊追近，惟終藉羅瑞第18洞造出「小鳥」逼和羅素漢利，在最後3場平手下仍贏15：13蟬聯，繼2012年後再於客場奪冠。