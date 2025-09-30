明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：陳善鈺加國奪拿殊盃

【明報專訊】屬PSA世巡賽銅級賽的拿殊盃（Nash Cup）日前在加拿大安大略省煞科，港將陳善鈺在女子組決賽直落3局擊敗美國好手索菲封后，23歲的她在女子組先於首圈以局數3：0擊敗東道主球手，再接連淘汰兩英籍球手及法籍選手殺入決賽，最終僅花30分鐘即以11：9、14：12、11：9擊敗索菲掄元。

英軍女七欖世盃三度登頂

女子七人欖球世界盃日前在英國倫敦上演決賽，在破入場人數紀錄的81,885名球迷見證下，東道主英格蘭隊憑雅歷絲馬菲絲兩度達陣，以33：13擊敗加拿大隊，繼1994及2014年來隊史第3次封后。季軍戰方面，新西蘭隊以42：26挫法國隊。

梅菲英國賽首稱霸

英格蘭籍好手梅菲昨在英國桌球公開賽決賽，於比賽末段在落後6：7形勢下連取4局，終以10：7擊敗蘇格蘭籍的安東尼麥基爾首在這賽事稱王，結束個人26個月排名賽錦標荒。

馬昆斯7奪年度總冠

世界電單車錦標賽（MotoGP）日本站前日上演正賽，效力杜卡迪車隊的西班牙籍名將馬昆斯取分站亞軍，賽後總成績541分，拉開次席效力Gresini隊的胞弟阿歷斯馬昆斯201分，在尚餘5站下提早篤定成為年度總冠軍，生涯第7次成為世界冠軍，看齊意籍名宿「電單車神」羅斯。至於此站冠軍則由其隊友巴尼亞奪得。

米蘭破拿玻里全勝金身升意甲榜首

AC米蘭昨在意甲藉鋒將基斯甸普列錫傳射居功，在31分鐘已領先拿玻里2：0，惟翼衛佩華斯艾斯度比倫下半場在禁區犯規領紅再輸12碼，拿玻里球星奇雲迪布尼射入追近但終仍負1：2，全勝金身被破兼被米蘭取代榜首位置，另是役座上客的意籍名宿簡拿華路有傳再度執掌國足，惟內媒稱未達共識。

歐洲隊技壓美國隊蟬聯萊德盃

兩年一度的高爾夫球萊德盃昨在紐約長島煞科，歐洲隊與美國隊在壓軸一日鬥12場個人賽，在首個賽日後領先7分的歐洲隊雖表現失準，在頭9輪只取1勝下被美國隊追近，惟終藉羅瑞第18洞造出「小鳥」逼和羅素漢利，在最後3場平手下仍贏15：13蟬聯，繼2012年後再於客場奪冠。

上 / 下一篇新聞