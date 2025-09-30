明報新聞網
體育

超級欖球聯賽周六開打 港隊教練冀啟德鬥日本助推廣

【明報專訊】新一季本地超級欖球聯賽本周六開鑼，中國香港欖球總會昨邀請男、女子各6隊出席開季啟動發布會。其中香港足球會法盛Club隊教練、同時是中國香港男子15人欖球代表隊新任主教練的Logan Asplin表示，盼藉港隊下月底首度在啟德主場館與日本隊進行的友賽，能推動本港欖球社區的發展，「我們希望培養欖球偶像和重要回憶，從而激勵下一代接觸這項運動」。

盼更多年輕人加入 培養欖球偶像

香港足球會法盛Club隊的新西蘭籍教練Logan Asplin同為港隊主教練，昨在啟動發布會被問及港隊將於下月24日在啟德主場館友賽日本，他坦言這次對教練和球員來說皆是榮幸，「由於本港欖球社區仍小，這是推廣15人制欖球的重要渠道，希望激勵更多年輕人渴望打欖球，同時培養欖球偶像，從中留下美好回憶」。

潘慧欣再隨隊合練 冀教練見發揮

此外，中國香港女子七人欖球代表隊成員潘慧欣昨亦有現身活動，為Clement Shield／VetiVa雞糊鷹隊隊友溫芷攸打氣，潘雖未正式入選11月全運會的大軍名單，但她相信港隊教練將在完成亞洲七欖系列賽煞科的斯里蘭卡站後便公布最終名單。剛傷癒的她再說：「今（昨）天是我首次再隨隊合練，暫時表現都滿意，希望能讓教練看到我能發揮的地方。」

