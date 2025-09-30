黃澤林上海大師賽外圍賽首圈止步

世界排名第153位的黃澤林上月於大滿貫的美國公開賽破天荒殺入32強寫港隊歷史。他其後領港隊在台維斯盃擊敗烏茲別克隊後再轉戰成都及中國公開賽，惟分別於正賽首圈及外圍賽首圈下馬。

這名港隊網壇一哥昨出戰屬ATP千分級的上海大師賽，於外圍賽男單首圈面對世界第187位的32歲澳洲籍球手古比拿，首盤雙方互破兩次發球局下，Coleman戰至決勝局輸細分4：7；次盤古比拿於第4局破發，黃澤林未能平反敗局下再輸一盤3：6，力戰1小時44分鐘以直落兩盤飲恨。

拉度簡露等5星將戰港WTA公開賽

至於將在下月27日展開的WTA香港網球公開賽，繼早前宣布日籍前「世一」大坂直美參戰後，賽會昨再公布5名星將加入戰陣，包括世界第23位的19歲加籍新星莫寶歌、國家隊的張帥、英籍雙星拉度簡露及寶達，以及俄籍好手卡蓮絲嘉雅。

史拿中網4強撼迪文亞 鄭欽文傷退

另外，意籍「世一」史拿昨在中國公開賽男單8強，以直落兩盤輕取匈牙利籍球手馬洛辛，將與澳洲籍星將迪文亞爭入決賽。女單方面，主場出戰的國家隊星將鄭欽文昨在先輸一盤下，於次盤落後3局後因傷退賽，令捷克籍好手露絲歌娃提前闖16強。西班牙籍的男單「世二」卡路士艾卡拉斯昨則於日本公開賽以盤數2：1反勝挪威籍星將卡斯柏魯迪，殺入決賽鬥美籍名將費利斯。