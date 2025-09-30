明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

黃澤林上海大師賽外圍賽首圈止步

【明報專訊】21歲港隊一哥黃澤林（Coleman）昨轉戰ATP上海網球大師賽，於外圍賽男單首圈以直落兩盤6：7（4：7）、3：6不敵澳洲籍球手古比拿，連續3項賽事首戰敗陣下出局。另外，將於下月底舉行的WTA香港網球公開賽，昨落實加籍新星莫寶歌、英籍名將拉度簡露及國家隊好手張帥等5名星級戰將參賽。

世界排名第153位的黃澤林上月於大滿貫的美國公開賽破天荒殺入32強寫港隊歷史。他其後領港隊在台維斯盃擊敗烏茲別克隊後再轉戰成都及中國公開賽，惟分別於正賽首圈及外圍賽首圈下馬。

這名港隊網壇一哥昨出戰屬ATP千分級的上海大師賽，於外圍賽男單首圈面對世界第187位的32歲澳洲籍球手古比拿，首盤雙方互破兩次發球局下，Coleman戰至決勝局輸細分4：7；次盤古比拿於第4局破發，黃澤林未能平反敗局下再輸一盤3：6，力戰1小時44分鐘以直落兩盤飲恨。

拉度簡露等5星將戰港WTA公開賽

至於將在下月27日展開的WTA香港網球公開賽，繼早前宣布日籍前「世一」大坂直美參戰後，賽會昨再公布5名星將加入戰陣，包括世界第23位的19歲加籍新星莫寶歌、國家隊的張帥、英籍雙星拉度簡露及寶達，以及俄籍好手卡蓮絲嘉雅。

史拿中網4強撼迪文亞 鄭欽文傷退

另外，意籍「世一」史拿昨在中國公開賽男單8強，以直落兩盤輕取匈牙利籍球手馬洛辛，將與澳洲籍星將迪文亞爭入決賽。女單方面，主場出戰的國家隊星將鄭欽文昨在先輸一盤下，於次盤落後3局後因傷退賽，令捷克籍好手露絲歌娃提前闖16強。西班牙籍的男單「世二」卡路士艾卡拉斯昨則於日本公開賽以盤數2：1反勝挪威籍星將卡斯柏魯迪，殺入決賽鬥美籍名將費利斯。

上 / 下一篇新聞