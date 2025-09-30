摩連奴返成名地 領賓菲加倒戈車路士 兩率藍戰士揚名立萬 「特別的一個」平常心迎車迷

每次以敵帥身分領軍重遇「藍戰士」，摩連奴必會成為焦點。摩帥「落車」後任教曼聯期間，他曾向惡言相向的車迷高舉3隻手指，示意「是我為你們帶來3個聯賽冠軍」，又豪言「你們視我為出賣耶穌的罪人猶大，但我這個罪人仍是球會史上的最佳教練」；其後轉教車路士的同城對手熱刺，他亦曾在記者會上向魯迪格等車路士舊部開火狂轟。

力挺馬利斯卡 「重塑勝利文化」

時移勢易，近季在羅馬及費倫巴治歷經高低起跌後，自言「現在已變得不再那麼自我，而是變得更加無私」的摩連奴，賽前提及部分車迷對他的敵對態度時，則顯得從容不迫，「如果他們仍像以前一樣歡迎我的話，這當然非常好。不過倘若他們視我為敵，那也沒什麼。這次有機會回到史丹福橋球場，我已非常高興」。

車路士3將輕傷 待軍醫評估

與此同時，摩帥也力撐現任車路士主帥馬利斯卡，「車路士曾是一部贏波機器。在我的年代，以及之後的安察洛堤、干地及杜曹，都能奪冠而回。其後他們經歷巨變，一度迷失方向，但馬利斯卡接手後即為球隊贏得歐協聯及世冠盃，這絕對有助球隊重塑勝利文化」。軍情方面，馬利斯卡賽前證實祖奧柏度、摩西斯卡些度及安達利山度士皆有輕傷在身，需隊醫再評估方能確定是否可在此戰上陣。

利物浦皇馬新敗爭反彈

另一邊廂，多支歐聯聯賽首輪皆報捷的熱門球隊，今輪將作客遠征。當中剛在英超被破全勝金身的利物浦，將赴土耳其征戰當地班霸加拉塔沙雷；剛於同市打吡戰大敗而回的西甲代表皇家馬德里，將抵哈薩克鬥卡拉特；當勇的德甲班霸拜仁慕尼黑須作客塞浦路斯球隊帕福斯。至於意甲代表國際米蘭則在主場迎戰來自捷克的布拉格斯拉維亞。