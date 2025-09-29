馬榕生首披田徑港隊戰袍 兼戰港超信相輔相成

首戰國際賽 男子800米第5完成

馬榕生昨出戰男子800米決賽，以1分57.62秒第5名完成。這名香港、加納混血兒一直活躍田徑學界賽場，去年7月入選成為田徑港隊成員，至這次東亞U20賽迎來國際賽處子戰。今年6月曾代表港足U20出戰國際青年足球慈善盃的他，認為兩項目的港隊體驗截然不同，「跑步比較靠個人，專注如何自己做到最好。足球就要思考如何跟隊友配合，讓球隊整體有最好的表現」。而他昨午未有出席流浪對九龍城的高級組銀牌8強賽。

認日程密感吃力 暫未考慮選邊

馬榕生目前就讀香港華仁書院中六，在學業、足球和田徑「三邊走」。他透露現時每周練跑一至兩課，練波、上學、練跑一日全顧。他承認緊密日程難免感吃力，因此身體恢復是一大學問；儘管如此，他還是堅定維持雙線發展，「兩者有相連，踢波都要跑90分鐘，練波變相練體能；練田徑就練速度，對踢波都有幫助。現階段做好自己可以做的事，之後有需要先再決定『選邊』」。