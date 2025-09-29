港隊東亞U20田徑賽奪1金1銀15銅 韋昌樂三級跳破U18港績掄元 梁靖恆200米創港紀錄摘季

韋昌樂首跳入15米感意義重大

年僅17歲的韋昌樂今年已曾三創U18港青紀錄，此戰首跳即以15.23米，刷新自己的14.89米U18港績，終力壓日本隊選手後藤大輔（15.12米）和中華台北隊的林𤩷毅（14.96米），贏得港隊今屆唯一金牌。這次解鎖個人首面國際賽獎牌，更首次突破15米大關，他賽後形容金牌和紀錄都意義重大，「賽前看見其他對手的個人最佳成績（PB）都在我之上，很開心這次能突破自己並奪金。15米大關是香港三級跳的一大難關，希望之後一路落去可以更好」。除了為金牌興奮，他透露也因錯失進一步突破紀錄的機會，上了特別一課，「可能心情太過亢奮，即使其餘試跳動作做得好好，卻因犯規未能創造更好成績」。

男子200米方面，港隊有梁靖恆和古綽峰晉級決賽，前者在決賽更跑出20.91秒摘銅，並打破吳君浩去年4月創下的香港紀錄兼U20港青紀錄（20.92秒）；日本隊的植松康太（20.50秒）和濱椋太郎（20.65秒）包辦前二，古綽峰則以21.08秒列第5。梁靖恆和古綽峰緊接伙陳一樂和陳庭方出戰4×100米接力，以40.17秒掛銅；日本隊以38.99秒破U20亞洲紀錄姿態奪金，國家隊以40秒正得銀牌。

梁靖恆未料破港績 稱有進步空間

18歲的梁靖恆承認此戰打破港績是意想不到，「覺得自己狀態還未到最好、還有進步空間，衝線時以為成績大約是21.0幾秒。決賽線道在兩名日本隊選手中間，感受到他們前後夾逼，更有推動力讓自己在彎道跑得更好」。他強調寫下港績並非畫上句號。日後仍要向更高目標進發，「香港紀錄只是一趟旅程的其中一站，很期待到達下個站，希望之後跑入20.8秒」。