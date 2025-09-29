報料
體育
2025年9月29日星期一
水晶宮再克紅軍延不敗 前廠兵尼基迪亞施絕殺 破利物浦英超全勝金身
維拉反勝富咸 屈堅斯開齋助摘英超首捷
升班3季首闖盃賽4強 北區銀牌險勝傑志
皇馬打吡戰慘負馬體會全勝告終 沙比認痛心盼汲取教訓
基士堤山口茜韓羽賽稱王封后
體壇快訊：張瑋桓伙梁恩碩揚威京山賽
電視精選
港隊東亞U20田徑賽奪1金1銀15銅 韋昌樂三級跳破U18港績掄元 梁靖恆200米創港紀錄摘季
馬榕生首披田徑港隊戰袍 兼戰港超信相輔相成
【明報專訊】（請看附圖）
港隊東亞U20田徑賽奪1金1銀15銅 韋昌樂三級跳破U18港績掄元 梁靖恆200米創港紀錄摘季
馬榕生首披田徑港隊戰袍 兼戰港超信相輔相成
